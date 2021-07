Nixerino sobre S2V: “Aspiramos a llegar al quinto puesto. Una vez allí, la motivación nos llevará lo más lejos que podamos”

La Superliga empieza a vislumbrar su recta final en el horizonte. Equipos y jugadores han pasado por un segundo Split que ha dejado muchos momentos para reflexionar. Cada uno de los miembros del quinteto ha experimentado una forma de ver el juego y entenderse con sus compañeros de forma única dadas las opciones que ofrece League Of Legends.

La posición del AD Carry es una de las más fundamentales. Ser el baluarte ofensivo del equipo y una de las piezas por las que pasa toda esa sobrecarga la convierten en una de las más amadas y odiadas por los fans.

Precisamente, Nixerino, ADC de S2V, nos cuenta cuáles son los planes del equipo. Para él no hay discusión alguna sobre cuál va a ser el puesto en el que van a acabar: “Dadas las circunstancias y la posición en la que estamos ahora mismo, la aspiración más realista es entrar en playoffs, aunque una vez allí, nuestra motivación crecerá y lucharemos por llegar lo más lejos posible”.

Su veteranía dentro de la competición pese a su edad (21 años) lo han colocado como una de las referencias de ataque. Además, los corazones ya lo tienen como capitán dentro del quinteto y los últimos mercados de fichajes han girado en torno suyo dando claras muestras de la importancia que quieren darle desde las oficinas.

Hoy hemos enseñado una mejor cara, somos mejor equipo de lo que visteis la primera jornada



Ganamos vs @eMonkeyzClub y mi primer Mvp 👀 — Nixerino (@n1xerino) June 3, 2021

Su nivel este Split está siendo uno de los más óptimos de su carrera. Sin embargo, él le quita hierro ya que “no está usando campeones tan playmakers” a lo que además añade: “estoy en un gran nivel individual, pero en lo que me estoy centrando en particular es en tener un mejor nivel colectivo como miembro del equipo”.

Por otra parte, Nixerino se ha mojado y más allá de poder afirmar que la meta es estar dentro de playoffs (dado el nivel que están demostrando) buscan estar, al menos, en un quinto puesto: “creo que como máximo podremos llegar a la quinta posición, más que nada por como está la tabla ahora mismo, ya que el resto de equipos ya han tenido un cierto rodaje con pocos cambios. Sin embargo, nosotros somos un equipo totalmente nuevo por lo que la ventaja del resto es mayor” y concluye: “si la temporada pasada hubiéramos jugado con este roster y lo hubiéramos mantenido en este Split estaríamos peleando por un TOP 3 o TOP 4 seguramente”.

Comparando los jugadores que están en su posición, su TOP 1 lo tiene claro: Flakked. El tirador de MAD Lions está haciendo una de sus mejores temporadas hasta el punto de que sus propios rivales saben del gran momento de forma por el que está pasando. En cuanto al resto de posiciones hasta un TOP 5 aparecen los nombres de Rafitta, Supa, Jackspektra y él.

Respecto a sus propias apuestas sobre quién puede ser el que gane la temporada regular tampoco ofrece muchas dudas. Para él, G2 Arctic tiene una de las claves del éxito. Koldo, jungla del equipo, es la gran sensación de la Superliga. Nixerino sólo tiene elogios para él definiéndolo como “uno de los mejores jugadores de la Superliga, muy inteligente y muy bueno en general, hasta el punto de estar haciendo un papel vital para su equipo”.

Desde un ámbito internacional, sí que presenta algo más de dudas. La European Masters es un escenario donde apenas se pueden permitir un error en el que todos los equipos que llegan allí están a un nivel superlativo.

“Los equipos de fuera están muy fuertes. No te sabría decir exactamente si G2 Arctic está a un nivel similar del resto de internacionales, aunque sí que te puedo decir que harían un papel bueno sin saber decirte si estarían dentro del TOP 8” afirmaba sobre el nivel que pueden presentar los equipos españoles dentro del campeonato europeo.

Por último y de cara al futuro de Nixerino, el silencio se hace presente. Recordemos que el tirador está haciendo una de sus mejores temporadas. Esto suele propiciar que varios clubes llamen a su puerta para ver la disponibilidad del jugador. No obstante, ha querido llamar a la paz diciendo que “no sabe bien donde va a estar la temporada que viene y hablar de donde va a estar la próxima campaña no estaría bien por su parte” y añade: “estoy en un sitio muy cómodo y el futuro decidirá. No es momento de pensar donde voy a acabar porque tengo que centrarme en la temporada. Lo único que quiero es ganar”.

El jugador conoce su nivel y sabe que el futuro como jugador del MOBA es incierto. No obstante, estas palabras esperan tranquilizar ya que su objetivo principal es ganar siempre.