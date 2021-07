MTV premia a AuronPlay como mejor Streamer del Año

La MTV cierra una nueva edición de los MIAW. Los premios latinoamericanos que hacen referencia al mundo milennial han celebrado una de las galas que más público arrastra de los últimos tiempos.

Pese a su celebración al otro lado del Atlántico, la comunidad mundial se ha echado a las redes para poder nominar en sus categorías favoritas. Este evento no sólo ha reunido a los mayores artistas del panorama actual, sino que además, los streamers más famosos han tenido su pequeño espacio de representación.

En esta categoría, JuanGuarnizo, Arigameplays, Coscu, Kun Agüero, Auronplay y Missansinfonia competían por conseguir el título de Streamer del Año en este 2021.

A través de dichas votaciones, el público pudo elegir quien de los 6 sería quien recibiese tan honorífica medalla. Lo cierto es que competir en una categoría con AuronPlay es difícil de superar y por ello, el streamer de Badalona se hizo con el premio sin apenas miramientos.

El gran nivel de audiencia y la apabullante comunidad que arrastra lo han puesto en el foco de interés desde hacía ya varios años. Este 2021, para los seguidores de la MTV, no cabe duda que ha hecho lo imposible por mantener el liderato de los canales de habla hispana. Los ya 9 millones de seguidores que tiene en Twitch, el haberse consagrado durante todo un año (mes a mes) como el canal de habla hispana más visto y el tener aproximadamente una media de 100.000 viewers en directo cada vez que abre stream es algo que muy pocos pueden decir y menos aún si eres un streamer particular y no una competición.

Quien conoce a AuronPlay sabe que no es muy de palabras. Sin embargo, no ha dudado un momento en lanzarse a Twitter para agradecer a todos el que le hayan votado para conseguir el premio.

Analizando brevemente el trayecto hasta aquí, 2020 ha sido una época que ha marcado un antes y un después en Twitch. Desde la aparición del streamer por ella a finales de 2019, ha ido creciendo más y más hasta ser uno de los grandes predominantes de la plataforma.

Mil gracias a todos los que habéis estado votando a muerte, de verdad que os lo agradezco!



Mañana nos vemos en Twitch 🥵 https://t.co/mINICU0i1K — Auron (@auronplay) July 14, 2021

Pasando por Karmaland, Spain RP, Egoland y por último Marbella Vice ha ido escalando poco a poco hasta llegar a los 9 millones que tiene en la actualidad y creciendo. De hecho, revisando los números que se pueden ver en Twitchtraker, él admite que echando las horas que “a él le apetece” llega a los mismos números que otros streamers que se pasan el día delante de la pantalla.

Su éxito no cabe duda que viene de la espontaneidad y carisma que tiene de cara a un humor burdo, absurdo (en muchas ocasiones) y desternillante. Su forma de reaccionar, así como la naturalidad con la que golpea la mesa cuando estalla en carcajadas es lo que más puede enganchar al espectador cada vez que se pone delante de su canal.

Este premio, quizás pueda estar condicionado por una movilización de los fans para que salgan adelante. No obstante, de no ser por esa comunidad no estaríamos hablando de esta noticia en estas líneas.

Sus seguidores quieren que siga al pie del cañón durante muchos más años y qué mejor forma de dárselo a entender que con este premio para que así se pueda seguir disfrutando de un AuronPlay que no parece saber dejar de entretener a su público devoto.