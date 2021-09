Fernando Piquer: “Me encanta que grandes jugadores quieran venir a Movistar Riders a jugar porque eso da la sensación de que hacemos las cosas bien”

Dirigir un club nunca ha sido una tarea sencilla y menos en esports. El conocimiento por cada una de las secciones y saber mantener el equilibrio entre todos los equipos es una de las principales tareas que se deben manejar a la perfección desde arriba.

Uno de los clubes que mejor posicionamiento tiene dentro del sector y uno de los que más pueden presumir de tener títulos en sus vitrinas es Movistar Riders.

Los jinetes tienen una dirección envidiable la cual dirige y gestiona Fernando Piquer. El CEO de Riders presume del año que vienen haciendo, aunque no puede evitar lamentarse por la “espinita clavada” de algunas designaciones: “Ha sido un año bastante bueno, creo que la filosofía y trabajo deportivo que tenemos en el club ha permitido conseguir grandes logros y si no hubiera sido por algunas cosas que se nos han quedado por el camino le pondría al año un sobresaliente”.

En cada una de las diferentes designaciones tienen su pequeño encanto. En Rainbow Six, han ido a más en la ultima temporada de la Spain Nationals, en League of Legends pueden presumir de ser uno de los equipos más laureados en Liga Nexo y Superliga y en los shooters muestran un gran papel. Cuando se le mencionan todos estos éxitos, Piquer no puede decantarse por ninguno como su favorito o tenga más orgullo que haya salido adelante: “En cada cosa tengo mi motivo de orgullo. En Rainbow hemos visto una evolución, en League of Legends, pese a cambiar de rosters, siempre andamos en la parte alta de la tabla… y aunque el éxito sea de los jugadores, tiene mucho que ver la planificación deportiva que hay alrededor”.

En referencia a League of Legends, la Superliga y la Liga Nexo las tienen totalmente dominadas. Su nombre hace que los rivales se preparen en exceso por lo que pueden tener enfrente haciendo que el escudo sea ya una leyenda en el sector. De la misma forma, la LEC (liga franquiciada europea de League of Legends) es una de las competiciones por las que más suspiran los equipos a optar algún día: “El llegar a la LEC supone una serie de recursos que tanto deportiva como financieramente hay que evaluar. Nuestra aportación a la LEC es crear esas leyendas que de alguna manera puedan subir a la LEC y puedan ser historia de la competición, tal y como es el caso de Elyoya”.

Aunque las piezas vayan rotando, la fórmula en el roster de LoL sigue funcionando. El CEO de Riders conoce de primera mano cómo está siendo esta gestión deportiva que hace que se mantengan competentes: “El equipo se está reordenando constantemente. De hecho, se formó justo después de ganar el Split de verano del año pasado, empezando, prácticamente, desde cero y desde el primer momento han competido al máximo nivel teniendo esa mezcla de jugadores veteranos como Maxlore o rookies como Marky”.

Respecto al modo de trabajo del club reconoce que en Riders parece que les gusta tomar “el camino difícil” para hacer las cosas. No obstante, los resultados llegan y ante todo tipo de críticas o pronósticos siguen dando la talla en cada competición presumiendo, además, de que este trabajo y forma de llevar el club ha hecho que jugadores leyenda como Goga quieran jugar con los jinetes cuando éste estaba a punto de colgar el teclado: “Me encanta que grandes jugadores quieran venir a Movistar Riders a jugar porque eso da la sensación de que hacemos las cosas bien”.

Por último, si hay algo por lo que de verdad es conocido Movistar Riders es por la gestión de las canteras. A Piquer se le hincha el pecho al hablar de ello ya que ve como está pudiendo darles las herramientas a aquella gente que quiere formar parte del sector de los esports (a nivel deportivo).

En el caso de la academia de Riders, en la Liga Nexo puede adelantar que ha habido clubes de primer nivel que han solicitado los servicios de algunos de los jugadores del roster: “Nosotros siempre hemos mirado a la cantera para que, en caso de ver nivel, subirlos al primer equipo y la verdad que esa es la misión que tenemos con la academia y de hecho no les cerramos la puerta a ningún jugador que pueda tener una oportunidad de convertirse en jugador profesional de primer nivel incluso aunque vaya a equipos de la competencia y creo que la filosofía es la más honesta y buena para los jugadores y para nosotros también ya que los aprendices buscan jugar en el primer equipo sintiéndose así aún más parte del equipo”.

En base a esto y con la Iberian Cup a la vuelta de la esquina, el talento de Riders Academy pasa por Marky y Legolas principalmente por lo que la sospecha de que ambos pueden optar a jugarla, aunque el CEO no ha querido adelantar nada: “Esa pregunta la tendría que contestar Reset que es el responsable. No puedo adelantar nada primero porque no puedo decirlo y tampoco tengo los detalles (risas). Todos seguimos la competición y vemos las oportunidades y los perfiles de cada jugador y creo que todos los jugadores de la academia tienen posibilidades y también vemos quienes destacan más que otros”.