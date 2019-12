La evidencia científica respalda que el zumo de naranja es un alimento saludable

Toda la riqueza generada por la producción primaria vegetal se consume en el mercado interior y también se exporta, tanto en fresco como elaborada en forma de zumos, conservas o ultracongelados. Aproximadamente el 20% de la producción de frutas y hortalizas se destina a la transformación, el mismo porcentaje que para la de cítricos, lo cual genera una oportunidad única para consumir esta fruta directamente o a través de zumo.

Cabe recordar que el sector de las frutas y hortalizas en España es uno de los más importantes del conjunto agroalimentario, representando en 2017 el 29% de la Producción Final Agraria y hasta un 47% de la Producción Vegetal. Esto significa que el valor de la producción del sector de frutas y hortalizas superó en 2017 los 14.000 millones de euros, un 3% más que en 2016 y un 14% más que la media de las últimas 5 campañas (2012-2016). (1)

En cuanto a su consumo, hay que tener en cuenta sus propiedades nutricionales y los estudios científicos publicados al respecto, donde los expertos consideran que consumir zumo de fruta 100% de manera moderada como complemento a la ingesta de 3 o más piezas de fruta fresca ayuda positivamente al organismo. Esto se debe a que, tanto el zumo hecho en casa como el envasado 100%, contienen en buena medida los nutrientes presentes en la fruta de la que se obtienen de manera natural. Además, la legislación actual vigente no autoriza la adición de azúcares y aditivos al zumo de fruta envasado. (2)

Por otro lado, independientemente del agua, que contribuye a una adecuada hidratación, aportan minerales, vitaminas y una gran de variedad de componentes bioactivos, y especialmente de flavonoides como la hesperidina y la narirutina. Gracias a esto y en base a estudios de intervención controlada, el consumo diario de zumo de fruta reduce la inflamación3, mejora el estado antioxidante4, ayuda a controlar la glucosa5 y no promueve el aumento la grasa corporal.6

Pese a estos hechos probados, tanto el zumo como las frutas y vegetales frescos están sufriendo ataques que dañan y tergiversan lo beneficios de estos alimentos, perjudican a los sectores productores y desinforman al consumidor.

Desde la posición de los productores de frutas y hortalizas y de la industria de los zumos, respetando las posiciones de otros colectivos que afirman que el consumo de estos productos puede ser perjudicial, se ruega que antes de llegar a conclusiones precipitadas se profundice en los estudios científicos. En ocasiones, debido a la metodología o al grupo de estudio, pueden llevar a error y no asemejarse con la realidad ni con otros estudios realizados sobre la misma materia.

Por todo lo anteriormente expuesto y en base a todos estos argumentos desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI), y la Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE); solicitamos a los medios de comunicación que analicen a conciencia los estudios negativos sobre los efectos del consumo de frutas, hortalizas y sus transformados en la salud de las personas, porque pueden tener efectos muy negativos sobre los productores y también sobre los consumidores que sufrirán la desinformación.

Por su parte, Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, afirma que “no sabemos los intereses que hay detrás de este tipo de informaciones pero generan mucha confusión al consumidor y por ello pedimos que no se difundan mensajes que no se corresponden con la realidad y que no hayan sido revisados de forma exhaustiva y consultados con expertos en la materia”.

En esta misma línea y para terminar, Fernando Móner, presidente de AVACU afirma que “España es el país del mundo junto a Japón que despierta mayor admiración por su esperanza y calidad de vida, y me parece difícil que los cítricos que algunas veces son atacados, sean objeto de graves críticas que sin duda debe ser objeto de respuesta por parte de nuestras Administraciones“.