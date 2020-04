¿Y si la melatonina estuviese relacionada con la inmunidad al coronavirus?

El nuevo Coronavirus se parece al virus del SARS (SARS-CoV) pero es más contagioso, lo que le permite propagarse por todo el mundo en 3 meses, parece tener varias formas de hacerlo rápidamente. Además, también se sabe que el virus logra multiplicarse a una velocidad muy alta. Conocer esto permite nuevas alternativas de tratamiento.

Cuando se activa el Coronavirus puede, a su vez, activar el inflamasoma NLRP3 , causando una respuesta inmune violenta con una 'tormenta de citoquinas' potencialmente mortal. Los inflamasomas son parte de nuestro sistema inmune innato que median en las respuestas inflamatorias, pudiendo causar: síndrome respiratorio de distrés agudo (ADRS) y lesión pulmonar aguda (ALI), con la posible consecuencia de una neumonía (grave).

En la epidemiología del virus vemos que no parece afectar a niños menores de 9 años. Que en niños mayores, la infección casi siempre parece ser leve, mientras que las personas mayores parecen ser más vulnerables al virus y las consecuencias de la infección también son más graves. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Podría ser por la diferencia en la producción de melatonina entre estos dos grupos?

La melatonina juega un papel en la inhibición del inflamasoma NLRP3 , inhibiendo así una respuesta inmune excesiva. Esto puede prevenir daños más graves en las vías respiratorias.

Por lo tanto, la producción óptima de melatonina parece ser capaz de proteger contra las graves consecuencias que puede conllevar la contaminación con el nuevo coronavirus (Geng-Chin Wu et al. (2020).

En comparación con los adultos, los niños pequeños producen mucha más melatonina: hasta 10 veces más. La producción de melatonina disminuye con la edad. Esto podría explicar por qué la agresividad del virus es muchas veces más fuerte en los ancianos que en los niños, con todas sus graves consecuencias.

A la luz de lo anterior, las medidas preventivas de estilo de vida para promover la producción de melatonina en el cuerpo pueden ser efectivas para reducir la gravedad de los efectos de la infección por Coronavirus. Piense en comer alimentos ricos en triptófano y melatonina como tomates (maduros), plátanos, pavo y pollo, una cena no demasiado tarde, no hacer deporte por la noche, suficiente relajación en las dos horas antes de acostarse, atenuar las luces y limitando el uso de pantallas en la noche y finalmente asegurando un dormitorio fresco. Complementar la melatonina del propio cuerpo a través de la suplementación también podría ser una opción. El uso de suplementos de melatonina es seguro. Las dosis de decenas de miligramos se pueden tomar brevemente sin problemas.

El virus también actúa sobre el receptor ACE2 humano, que se encuentra en el epitelio alveolar (y también intestinal, de ahí que pueda ser la vía digestiva otra forma de entrada del virus). Este receptor normalmente tiene efectos antiatróficos, antifibróticos, antioxidantes y anitinflamatorios, protegiendo el pulmón de daños externos. El virus deshabilita esas funciones y penetra en la célula, actuando a través de una catepsina para infectarla.

Los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la melatonina, entre otros, van a contrarrestar esas acciones del virus, a la vez que inhibe las catepsinas frenando la vía de entrada al organismo.

En muchos modelos animales de infecciones víricas la melatonina tiene un significativo potencial antiviral, reduciendo también la hemorragia diseminada en el caso del ébola.

