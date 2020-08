¿Y qué pasa si nos vuelven a confinar?

Vive a corto plazo . Hacer planes a corto plazo nos ayuda mucho más a fluir con las circunstancias que cuando menos ponemos a programar a medio y largo plazo. Y en esta situación de incertidumbre elevada y donde las decisiones nos vienen dadas con pocos días de antelación, lo mejor es planes a corto plazo y fluir con lo que va llegando. De esta manera tendremos sensación de confianza, y no sentiremos que todo lo que planificamos se cancela o se desmorona , entrando en sentimientos de frustración y mala suerte.

Aprende a meditar, ahora es el momento perfecto . También lo ha demostrado la ciencia, pero ahora más que nunca que la cabeza puedo irnos a muchas revoluciones, por las preocupaciones, por las alternativas que generas por si pasa una cosa, por si pasa otra, la de veces que piensas si algo le sucederá a tu familia, la de vueltas que le das a decisiones que no sabes cómo saldrán, el agobio que te puede generar escuchar la información y los comentarios de que esto irá a peor…todo esto solo obstruye tu mente, y la lleva por el lado del sufrimiento, calentando el cerebro de manera que empieza a generar sensaciones o somatizaciones de estrés y ansiedad. Para poder bajar la velocidad del pensamiento, buscar en la confianza y fluir con las circunstancias, siendo responsable con el momento, con la sociedad y contigo, una técnica muy eficaz es meditar, cada día, mínimo 5 minutos de respiración y calma. Se ha demostrado que realizar esta práctica de manera continuada durante al menos 8 semanas y durante 20 minutos al día, genera efectos positivos visibles en pruebas de estructura y actividad eléctrica cerebral.

Toma este momento con actitud de oportunidad . Otra forma de ver las circunstancias sin negarlas, es redirigir la actitud de no poder hacer nada que nos genera sensación de victimas y de indefensión, y transformarlo en poner todos los medios posibles, para contribuir a la sociedad y además para reinventarte en tu vida. Quizás sea la oportunidad para tus relaciones familiares, quizás sea la oportunidad para tomar un tiempo de descanso hasta que la situación escampe, quizás es el momento de aprovechar otras oportunidades laborales…En cada circunstancia existe una oportunidad si así sabes verlo.

Si sientes miedo, escucha a tu miedo y decide qué quieres hacer con él . El miedo es una emoción, normal, sana pero incómoda. Muchas veces negamos el miedo o nos instalamos en él sin ser conscientes, de manera que en ambos casos cuando esta emoción aparece, nos atrapa. El miedo, aunque es una emoción que queremos quitarnos con rapidez, es muy útil porque nos avisa, nos pone en alerta, nos prepara para el “reto”, nos cuida de alguna manera. Lo importante es aprender a detectar el miedo, verbalizarlo, reconocerlo, hacerle espacio, y gestionarlo de manera que decidamos si queremos hacer algo con miedo o queremos mantenernos en cautela por el miedo. El miedo como cualquier emoción, si se escucha y se gestiona, se acabará marchando saludablemente y no se convertirá en pánico o en otras expresiones desviadas de la negación del mismo.

Educa a tus hijos con tu ejemplo, honestidad y realidad. Esta circunstancia también es una oportunidad para educar, para sacar el ejemplo de afrontamiento de situaciones adversas o de gran incertidumbre, y así educar en casa, hablando con normalidad, con realidad, de lo que sucede, de lo que sentimos, de lo que si se puede o no se puede hacer, de lo que debemos respetar, de lo que no podemos contestar de momento, de las emociones que esto nos hace sentir, rabia, miedo, tristeza, … si educamos desde el ejemplo y le damos coherencia a nuestro mensaje con nuestras acciones, este será sin duda un regalo de vida no sólo para nosotros, sino también para nuestra familia. Afrontar las dificultades con actitud y realidad, asumiendo nuestra vulnerabilidad y afrontando nuestras emociones con diligencia, hará que encontremos nuestra gran fortaleza que puede que desconociéramos.