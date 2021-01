Incluye a tu salud íntima en los propósitos2021

Con la llegada del nuevo año tenemos un sinfín de propósitos y deseos que suelen ir desde aprender inglés, a hacer más deporte o dejar de fumar. Este año,INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina, propone que, en esa lista, el primer lugar lo ocupes tú y 2021 sea el año de conocerte mejor,de dedicar tiempo a explorar tu cuerpo, observar tu regla y ejercitar tu suelo pélvico. En definitiva, a acercarte más a ti misma y cuidar tu salud íntima.

Lo primero: aprender sobre tu propio cuerpo

Según datos de INTIMINA[1], casi la mitad de las españolas (45%) no sabe dónde se ubica el cérvix y el 32% desconoce la diferencia entre la vulva y la vagina. La falta de educación sexual en los colegios y el factor social de seguir viendo la regla como un tabú, fomentan que el desconocimiento se perpetúe en el tiempo. Por ejemplo, un 24% de las españolas no supo identificar correctamente qué es el ciclo menstrual: un 14% lo definió erróneamente como “el proceso por el que pasa el cuerpo de una mujer que derrama sangre en exceso”, y un 10% de las encuestadas no supo ni qué responder a la pregunta.

“Es increíble que aún exista tanto desconocimiento sobre nuestro propio cuerpo. Es muy importante que se eduque a las niñas desde edades tempranas sobre su salud íntima, para que puedan tener todas las herramientas necesarias. Debemos ampliar los conocimientos sobre esta materia, especialmente en los colegios. Si no conocemos a nuestro propio cuerpo, no podremos nunca aprender sobre él”, comenta Pilar Ruiz, responsable de comunicación de INTIMINA.

5 razones para pasarse definitivamente a la copa

Las copas menstruales son el complemento ideal para conocer nuestra regla porque recogen el flujo, permitiendo observarlo, reconocer su textura, color y olor, que son el reflejo de nuestra salud íntima.

“El 2021 es el momento perfecto para comenzar a incorporar nuevos hábitos y la copa es uno de ellos”, comenta Pilar Ruiz. Además de ser sostenibles, las copas menstruales se adaptan perfectamente al cuerpo de cada mujer, respetando 100% la anatomía.

¿Por qué pasarse a la copa este 2021? INTIMINA te da los cinco motivos principales:

· Porque te quieres a ti y a tu cuerpo.

Cuando adoptas la copa menstrual, lidiar con el periodo se convierte en una rutina de 2 minutos al día, por la tarde y por la noche, como lavarse la cara o cepillarse los dientes. De hecho, el 94% de las mujeres que usan la copa, la recomendarían a otras personas.

· Porque cuidas de la Madre Tierra.

¿Sabías que 20 mil millones de productos menstruales terminan en los vertederos cada año? En promedio, una mujer usa 17.000 productos sanitarios desechables en su vida. Es el tipo de desperdicio que tarda siglos en descomponerse porque la mayoría contiene plásticos. Con el uso de una copa menstrual, que puede durar hasta 10 años, permite ahorrar el uso de 1.700 tampones o compresas, por lo que ayudas a reducir la huella ecológica de forma significativa.

· Porque no quieres perderte la fiesta.

No pierdas la oportunidad de salir y disfrutar con amigos y familiares. Los vestidos mini, colores claros y las mallas ya no serán un problema durante los días de regla. Además, también puedes divertirte en la cama gracias a la Ziggy Cup, una copa menstrual que se puede usar durante el coito.

· Porque te encanta hacer ejercicio.

No omitas tu rutina de ejercicios durante tu periodo, especialmente si practicas yoga, ya que hay posturas que pueden ayudar con los calambres menstruales, y algunas prácticas incluyen involucrar los músculos del suelo pélvico. Según una encuesta de INTIMINA, el 42% de las mujeres que usan copa menstrual son más propensas a hacer ejercicio durante su periodo y el 93% de las usuarias que hacen ejercicio, usan copa cuando están activas.

· Porque este año estás ahorrando para algo especial.

La regla no es exactamente una opción y cuesta dinero. Una mujer, de media, gasta más de 6.000€ en productos menstruales a lo largo de su vida. Una copa menstrual puede durar hasta 10 años. ¡Imagínate lo que podrías hacer o comprar con todo ese dinero ahorrado!

Las copas menstruales de INTIMINA están fabricadas en silicona de grado médico biocompatible, un material no poroso que previene el crecimiento bacteriano, lo que la hace muy higiénica. Además, están diseñadas para una larga duración, sin sacrificar su valor ni rendimiento. Cada uno de los componentes usados han sido testados, sin tóxicos ni ftalatos(grupo de compuestos químicos principalmente empleados como plastificadores) como en otros productos tradicionales, a la vez que cumplen los requisitos para alcanzar los máximos estándares de calidad, respetando la salud.

El suelo pélvico: el gran olvidado

El suelo pélvico es un conjunto de músculos que sostienen los órganos internos (la vejiga y el útero) y a la vez ayudan a mantener el control sobre la vejiga y los movimientos intestinales. La función del suelo pélvico es fundamental. ”En INTIMINA siempre recalcamos la importancia de ejercitar el suelo pélvico: no importa qué edad tengas, si ya has tenido o no hijos, si sufres incontinencia urinaria o no… nunca es tarde (¡ni demasiado temprano!) para ejercitar la musculatura. Porque un suelo pélvico fuerte es salud”, comenta Pilar Ruiz.

¿Por dónde comenzar? Existen entrenadores inteligentes de Kegel, como el KegelSmart de INTIMINA, que usan la biorretroalimentación para registrar la fuerza del suelo pélvico cada vez que se realiza el ejercicio, seleccionando automáticamente una rutina apropiada basada en la fuerza resistencia y rendimiento. Este ejercitador cuenta con un programa guiado de ejercicios por vibración que indica cuándo se deben contraer y relajar los músculos. La rutina, de solo cinco minutos, es muy fácil de seguir y el dispositivo selecciona automáticamente el nivel, dependiendo de las condiciones fisiológicas de cada mujer.

Mientras que la rutina Kegel Laselle de INTIMINA, consiste en tres ejercitadores de distintos pesos (28gr, 38gr y 48gr) que proporcionan la cantidad justa de resistencia para mejorar la fuerza del suelo pélvico. Se recomienda que la mujer pueda comenzar su rutina con una esfera de 28gr e ir aumentando el peso de a poco, contrayendo el músculo del suelo pélvico mientras que se encuentra en movimiento.

“Todos los años, al comer las uvas junto a las campanadas, nos proponemos también una serie de objetivos que deseamos cumplir. ¿Y, por qué no, comenzar por nosotras mismas? Podemos pasarnos a la copa o convencer a una amiga a que lo haga. Otro propósito podría ser empezar a ejercitar el suelo pélvico, el gran olvidado. Y lo más importante: la educación, porque debemos conocernos a nosotras mismas y saber que nuestro cuerpo es un reflejo de nuestra salud”, concluye Pilar Ruiz, responsable de comunicación de INTIMINA.

