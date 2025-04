Esta es la serie infantil que Cristina Pedroche le ha prohibido ver a su hija

Cristina Pedroche, conocida presentadora de televisión, ha sorprendido al público al confesar en el programa Zapeando (La Sexta) una decisión muy clara respecto al contenido que consume su hija. A pesar de que la pequeña es fan de los muñecos de una popular serie infantil, Pedroche ha prohibido que vea los capítulos en televisión. ¿El motivo? La actitud y mensajes que transmite el programa.

Durante su intervención, la presentadora explicó que: "A mí me encantan los dibujos así y mi hija tiene todos los muñequitos y le gustan. Pero yo en la tele no se lo pongo por la historia y lo que hablan entre ellos porque me parecen maleducados. No me gusta el rollo que traen. Peppa no hace caso a sus padres y no quiero que lo vea mi hija".

Con estas palabras, Pedroche se refiere directamente a Peppa Pig, una de las series más vistas por el público infantil, pero que ha sido objeto de crítica por parte de muchos padres debido al comportamiento desobediente de su protagonista y la forma en que representa a los adultos.

La serie infantil que sí aprueba Cristina Pedroche: Bluey

Frente a la actitud cuestionable de Peppa, Cristina ha compartido su preferencia por una alternativa más educativa y emocionalmente positiva: Bluey, la exitosa serie australiana que está conquistando a niños y padres en todo el mundo.

Bluey destaca por sus historias breves de cinco a siete minutos, protagonizadas por una familia de perros. A través de sus aventuras, los personajes aprenden lecciones valiosas, mientras que los adultos que la ven pueden obtener consejos útiles sobre crianza respetuosa y valores familiares.

La serie ha recibido elogios por su capacidad para entretener y emocionar, combinando humor y ternura en cada episodio.