Las familias de Móstoles pueden pedir ya ayudas para el próximo curso escolar

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Festejos, concederá a las familias mostoleñas con menores recursos económicos ayudas para el inicio del curso escolar 2024-2025, para lo que destinará un importe máximo de 802.000 euros, casi un 34% más que el curso anterior, estableciendo una cuantía máxima de 100 euros para cada uno de los ciclos educativos. En concreto, aquellas familias interesadas podrán solicitar estas ayudas a partir de hoy, 9 de julio, y hasta el próximo día 29 de julio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo de estas ayudas es colaborar con las familias en el esfuerzo económico que supone el comienzo de curso escolar, en cuanto a libros, material, afrontar la necesidad de adquirir nuevos elementos electrónicos que permiten la escolarización en la modalidad no presencial. Además, cada vez es más necesario el seguimiento de contenido digital, así como la utilización de otros recursos que faciliten la conciliación con la actividad laboral de los progenitores y que eviten la posible exclusión provocada por la brecha digital.

REQUISITOS PARA OBTENER UNA AYUDA

Las familias que optan a recibir estas ayudas deberán estar empadronadas en Móstoles y tener los hijos matriculados durante el curso escolar en centros docentes de la Comunidad de Madrid, de titularidad pública, de titularidad privada concertada y de titularidad privada no concertada, en ciclos de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica. Se deberá presentar una solicitud para cada hijo escolarizado en su nivel educativo.

El impreso de solicitud podrá obtenerse en la página del Ayuntamiento, en las Juntas Municipales de Distrito o en la Oficina de Atención al Vecino PAU-4 y entregarse en los mismos puntos. Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta la renta per cápita familiar. Para su cálculo se dividirá la renta familiar, de la declaración del IRPF del ejercicio anterior al de la convocatoria, entre el número de miembros computables de dicha unidad.

FAMILIAS CON MENOS RECURSOS

La renta de la unidad familiar no podrá haber superado durante el año 2023 el umbral de 37.800 euros, 4,5 veces la cuantía del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), vigente durante el ejercicio correspondiente a la convocatoria, es decir, la renta per cápita familiar deberá ser inferior a 18.900 euros. Además, se deberá estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Móstoles. Se puntuará con 5 puntos, la renta per cápita de hasta 6.300 euros; de 6.301 euros hasta 7.560 euros, con 4 puntos; de 7.561 euros hasta 9.450 euros, con 3 puntos; de 9.451 euros hasta 12.600 euros, de 2 puntos; y de 12.601 euros hasta el límite per cápita, de 1 punto.

La diversidad funcional de algún miembro de la unidad familiar, igual o superior al 33% puntuará 1 punto. "Somos conscientes del esfuerzo económico que supone a las familias mostoleñas afrontar los gastos que genera el comienzo del curso escolar. Por este motivo, hemos aumentado significativamente la cuantía como punto esencial de nuestro compromiso con la educación", destacó el alcalde, Manuel Bautista.