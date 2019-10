La importancia de seguir potenciando la presencia de la mujer en puestos directivos

Forbes España ha celebrado Forbes SUMMIT Women 2019 , con la colaboración de Grant Thornton , AstraZeneca , Mastercard y INSERTA Fundación ONCE. Durante el encuentro se han desgranado las necesidades de seguir trabajando en la igualdad de género, especialmente en los puestos de dirección. La igualdad, la oportunidad y el crecimiento han sido los tres pilares de debate en esta nueva cita con las mujeres y los negocios como protagonistas.

El evento, conducido por la periodista y escritora Sandra Barneda, ha reunido a algunas de las personas más influyentes de nuestro país para debatir sobre liderazgo. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha inaugurado esta jornada en la que también han participado la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Además, los responsables de algunas de las principales compañías de nuestro país, como Banco Santander, Bankia, AENA o Correos, han conversado sobre cómo se están adaptando las empresas, desde los departamentos de Recursos Humanos hasta sus primeros directivos, al liderazgo compartido entre hombres y mujeres y cómo deben actuar las empresas para impulsar la paridad.

Andrés Rodríguez, presidente, editor y director de Forbes España, ha abierto la jornada destacando la necesidad de seguir trabajando por la igualdad en los negocios puesto que, a pesar de las tasas de presencia de mujeres en puestos directivos en España son superiores a las de Europa y el resto del mundo, “sólo un tercio de las empresas de nuestro país ha formalizado esta declaración de intenciones”. “Tenemos que mejorar las barreras que tienen las mujeres para incorporarse de manera ejecutiva al mundo laboral, como la maternidad y la conciliación”.

El presidente de Grant Thornton Alejandro Martínez Borrell ha presentado el informe Women in Business 2019: hacia un avance real que revela datos como que en España las mujeres ya ocupan el 30% de los puestos directivos en empresas. Además, el número de empresas que cuentan con al menos una mujer en un puesto directivo asciende al 87%. En este sentido, el estudio de Grant Thornton destaca que “todas las empresas que se han comprometido altamente con la paridad han aumentado su rentabilidad”. Martínez Borrell ha comentado que, sin embargo, “no podemos caer en la complacencia porque las medidas son aún insuficientes para garantizar la paridad real. Debe de haber un conjunto de medidas concretas y duraderas”.

La Ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha intervenido en la jornada para destacar que “tiene que seguir aumentando la presencia de las mujeres en puestos directivos al 40 o al 50%, porque las mujeres somos más del 50%”. “No por una cuestión de cuotas, sino por una cuestión de justicia”. Concretamente, ha destacado “la importancia de que las mujeres entren en la judicatura para que la sociedad sea más justa. Para que el mundo social y el mundo de la empresa funcione, es necesaria la igualdad”. Asimismo, la ministra ha puesto la vista fuera de España, en países en conflicto como Líbano, Afganistán o Irak, donde la mayoría de las víctimas son mujeres. “Este debe ser un foro de impulso económico, pero también de paz. En este sentido, ha recordado que nuestro país cuenta con más de 3.000 hombres y mujeres de las fuerzas armadas en otros países para garantizar la paz porque “no podemos tener un progreso económico, si nos ponemos de perfil ante la justicia social”.

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, ex jueza y curator de Forbes SUMMIT Women ha compartido reflexiones junto a Sandra Barneda en una conversación sobre el papel de la mujer en la sociedad y la responsabilidad de los poderes públicos. “Si queremos mejorar algo, debemos analizarlo, evaluarlo y proponer alternativas”. “Para que podamos estar en el podium de la responsabilidad que nos pueda corresponder, debemos cambiar las estructuras. Cuando las mujeres llegamos al poder, cambiamos las estructuras”. En este sentido, Carmena ha expuesto la ‘ley del cambio’ que afecta al feminismo: “tras el miedo, llega la confrontación”, que se está produciendo al intentar incorporar “los cambios que hacen efectiva la igualdad”. “Creo que estamos llegando al final de la grandísima confrontación. Después vendrá la adaptación y el momento en el que los que ejercían la confrontación digan que ellos fueron los que fomentaron el cambio”, ha bromeado.

Empresas que avanzan

En la mesa redonda denominada “Empresas que están avanzando realmente”, Eduardo Recoder, presidente de AstraZeneca, Loreto Ordoñez, CEO de Engie España, Chiara Quaia, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de negocio de Mastercard España y Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet, han comentado la gran presencia que tienen las mujeres en todo el equipo directivo de cada una de estas compañías, incluso en los puertos de directoras generales y consejeras delegadas.

Eduardo Recoder ha enfatizado la necesidad de “reforzar los mandos intermedios y los líderes para que la diversidad no sea algo que esté en la mesa, sino algo natural”. Por su parte, Rocío Carrascosa ha animado a apoyar que las mujeres se incorporen a puestos de dirección “sin temor porque el talento no tiene género”, entre otras cosas luchando para eliminar los estereotipos relacionados con la paternidad. Loreto Ordoñez ha criticado que “no puedes despreciar el 51% del talento” al no tener a las mujeres realmente en cuenta, para lo cual son necesarias medidas inclusivas “que no se pueden improvisar”. Chiara Quaia ha añadido, a su vez, que “las empresas tienen la obligación de dar ejemplo y crear soluciones reales” que nos lleven al cambio en la sociedad.

Visión desde el consejo

La periodista Gloria Lomana ha conversado con Jaime Pérez Renovales, secretario general de Banco Santander sobre las medidas efectivas necesarias para impulsar el papel de la mujer en sectores como la banca. Pérez ha defendido la necesidad de “fijar indicadores y rendir cuentas a los máximos órganos, como el consejo de dirección”. “Las acciones concretas te obligan a buscar el talento, reducir la infrarrepresentación y que eso vaya transformando la organización”, ha comentado.

Otro de los momento clave de la jornada ha sido la conversación entre Rebeca Minguela, emprendedora y CEO de Clarity y Lourdes Garzón, directora de Forbes Politics, que han debatido sobre la posición de la mujer en el mundo de la empresa y el emprendimiento. Minguela ha comentado, entre otras cosas, que ha notado más desigualdad a medida que ha ido adquiriendo posiciones de mayor responsabilidad, al tiempo que ha reconocido que se tiende a infravalorar a la mujer en el mundo del emprendimiento. También ha defendido la importancia de implicar a los hombres en iniciativas de concienciación o educación en materia de igualdad, como programas internos de las empresas, estudios o foros. “Está bien que nos apoyemos entre las mujeres, pero también debemos enfocarnos en que la visibilidad sea hacia los hombres”, ha argumentado. “La mujeres ya lo sabemos, lo vivimos, pero lo tienen que escuchar los hombres”.

Impulso del liderazgo femenino y talento

Sobre el “Impulso del liderazgo femenino y talento” ha debatido Aurora Sanz, socia directora de Grant Thornton, con representantes de grandes compañías como AENA, Bankia, Correos y Cellnex.

José Manuel Otero, gerente corporativo de relaciones laborales Cellnex ha apuntado que se deben “establecer objetivos” e incentivar la presencia femenina, especialmente cuando hay desequilibrios notables, como en los puestos técnicos, donde se da una mayor presencia masculina. Por su parte, Begoña Gosálvez Mayordomo, directora de organización y recursos humanos en AENA, ha opinado que dar visibilidad a mujeres en altos puestos directivos está permitiendo que “se rompan las barreras”.

A este respecto, María Teresa Díez, directora de recursos humanos de Correos, ha dicho que la igualdad “debe ser algo transversal que afecte a todas las áreas de recursos humanos”. Por su parte, Gemma Medrano, directora de directivos y gestión de personas de Bankia, ha añadido que “si no se establecen KPIs como que haya objetivos de promoción de cuotas de mujer”.

Fashion & Business: deconstruyendo tópicos

Paloma Leyra, periodista, ha conducido la última mesa redonda de la jornada, “Fashion & Business”. Val Díez, directora general de la Asociación de perfumería y cosmética (STANPA) y presidenta de la Comisión de igualdad y diversidad de la CEOE, ha invitado a romper con la banalización y los estereotipos que afectan a industrias como la moda o la cosmética, por el volumen de negocio que mueven o la importancia que tiene en todas las personas, sean hombres o mujeres.

Marcella Wartenbergh, CEO de Pepe Jeans, Hackett y Façonnable, ha defendido la “importancia de que las mujeres crean en sí mismas y en la que se establezcan metas”. “Que no temamos que por ser mujeres no lo vamos a lograr”. Además, ha considerado que el “feminismo no debilita a nadie, sino que nos hace más fuertes a todos”. Por último, Beatriz González-Cristóbal, consejera de Grupo Tous, ha animado a las mujeres a que “no pierdan el tren” de lo que está pasando, puesto que vivimos “una era del cambio”.

El cierre de la jornada ha corrido a cargo de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha recordado que “estamos avanzando” en materia de igualdad, pero que al mismo tiempo “queda mucho por hacer”. En este sentido, ha invitado a las mujeres a “luchar” porque “entre todas, y también con vosotros, estamos consiguiendo ese techo de cristal”.