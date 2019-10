Las mujeres con profesiones físicas o amantes del deporte son las más expuestas a problemas de suelo pélvico

Según una análisis realizado por Benuren, red de clínicas ginecológicas asociadas especializada en cuidados y tratamientos para la prevención del suelo pélvico, las profesiones relacionadas con el esfuerzo físico como cantantes, mozas de almacén, dependientas o camareras y las mujeres amantes del deporte de impacto como running, aerobic, tenis, ciclismo, esquí o paddel son las más expuestas a tener problemas relacionados con el suelo pélvico.

Según los datos extraídos del análisis realizado por Benuren, el 95% de las mujeres que acudieron a consulta en el último año por problemas de salud como pérdidas de orina o incluso prolapsos, tenían en común estas actividades tanto profesionales como deportivas. Además también coincidían en la falta de conocimiento de las rutinas necesarias para cuidar y ejercitar esta musculatura tan importante del cuerpo de la mujer.

Desde Benuren se explica que no se trata de limitar este tipo de actividades sino de realizar, paralelamente, ejercicios de fortalecimiento y cuidado del suelo pélvico. El suelo pélvico se deteriora con la edad, la maternidad y con otros factores como la obesidad, pero también sufre con los deportes de alto impacto.

El principal problema detectado es que en España existe una gran desconocimiento y una falta de cultura sobre el cuidado del suelo pélvico. A diferencia de la mayoría de los países europeos donde es una parte más de los cuidados de la salud, en España existe una ausencia de cultura de este problema. Un ejemplo claro de esta ausencia de cultura preventiva sobre el suelo pélvico es que después de un embarazo en Europa es obligatorio redirigir a la nueva madre a un especialista sobre suelo pélvico mientras que en España esto no se hace. Pero no sólo las embarazadas o madres deben realizar ejercicios, cualquier mujer está expuesta a estos problemas por la edad.

Profesiones que debilitan el suelo pélvico

Todas las profesiones que aumenten la presión en el abdomen, como los cantantes, intérpretes de instrumentos de viento, deportistas de élite, sopladores de vidrio, coger pesos... van a debilitar el suelo pélvico.

El esfuerzo abdominal que obliga una profesión aumenta la presión en el interior del abdomen y ésta se transmite a la vejiga, dando lugar a que la presión dentro de la vejiga sea superior a la uretra.

Si ocurre esto en condiciones normales los sistemas de contención funcionales serán capaces de contrarrestar este aumento de presión vesical, pero cuando existe un debilitamiento, este control no será eficaz. Las repetidas acciones de presión afectan a corto, medio o largo plazo a las estructuras de sujeción pasivas del suelo pélvico apareciendo la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo pudiendo ocasionar pérdidas en momentos puntuales de esfuerzo como correr, saltar, reír, toser, estornudar, levantar pesos o similares.

Deportes y actividades que favorecen el suelo pélvico

Así como existen deportes que debilitan el suelo pélvico y que por lo tanto las mujeres que los practican deberían adquirir más rutinas de fortalecimiento, existen otros deportes o actividades que ayudan a cuidar esa musculatura íntima de la mujer:

Natación: Uno de los deportes más favorables para el cuidado del suelo pélvico es la natación. Así lo considera la especialista quien afirma que, aunque no existen estudios específicos que aborden los efectos que tiene nadar sobre el fortalecimiento de esta zona, sí se puede deducir que esta actividad es beneficiosa, ya que “no es un deporte de impacto y su práctica regular contribuye a controlar el peso, lo que indirectamente favorece el buen estado del suelo pélvico”.

Yoga: la práctica de las posturas junto al control de la respiración convierten esta actividad en una de las más beneficiosas para controlar y ejercitar el suelo pélvico. Sin duda el control y ejercicio del diafragma produce un efecto beneficioso en la muejr y es que reduce la presión en el abdomen, tonifica la musculatura perineal y provoca una contracción adecuada de la pared abdominal.

Pilates: esta otra actividad, como ocurre con el yoga ayuda a la mujer a controlar y ejercitar la musculatura del suelo pélvico y por lo tanto es beneficiosa para prevenir su debilidad y con ello los problemas derivados. También se trata de una actididad recomendada no sólo para prevenir sino para recuperarlo cuando ya se tienen los primeros síntomas.

Cómo prevenir y fortalecer el suelo pélvico

Existen muchas formas de fortalecer el suelo pélvico y todas ellas pasan por la adquisición de una rutina de ejercicios específicos. Estos pueden ser con o sin ejercitadores. Muchas mujeres dejan de realizar estos ejercicios porque no sienten ninguna mejora a corto plazo y esto es un error ya que el principal motivo por el que no notan cambios es que no se realizan correctamente. Es recomendable asistir a centros especializados con personal cualificado en la materia donde puedan ayudar y enseñar.

Hay tratamientos indicados para fortalecer la musculatura del suelo pélvico, como es Vaginal Training, la última tecnología en recuperación de suelo pélvico. Este equipo está enfocado a reeducar los músculos, ayudando a la mujer a ser más conscientes a la hora de contraer el suelo pélvico y fortalecerlo. Estos tratamientos constan de una sonda unipersonal que al introducirla en la vagina detecta las contracciones que hacemos voluntariamente del músculo y las envía a un ordenador que nos muestra si las estamos haciendo correctamente. Esta tecnología y metodología está dirigida a reeducar y aprender a contraer tus músculos, con el fin de fortalecer tu zona íntima de una forma divertida.

Qué problemas conlleva la debilidad del suelo pélvico

La debilidad del suelo pélvico genera patologías en las mujeres (y también hombres) que lo sufren. Algunos de los más comunes suelen ser:

Pérdidas de orina: afecta al 30% de las mujeres que visitan su consulta.

Disfunciones sexuales: Se trata de la segunda afección más extendida entre mujeres con problemas de suelo pélvico.

Prolapso: En casos extremos, al no tratar la debilidad del suelo pélvico a tiempo, se puede producir un desprendimiento del útero, vejiga o recto.

Incontinencia fecal: Igual que ocurre con la orina, en algunos casos, la incontinencia puede afectar a otras zonas.