El mejor hotel para familias en Andalucía: al lado de Isla Mágica, con piscina y animación infantil

Llega el verano y con él, la eterna pregunta para muchas familias: ¿Qué hacemos estas vacaciones? Viajar con niños pequeños puede ser tan emocionante como agotador. Quien lo haya hecho lo sabe: los trayectos largos se hacen eternos, el calor afecta más a los más pequeños, los horarios de sueño y comida no se pueden improvisar… En definitiva, encontrar un destino que se adapte a sus ritmos y necesidades no es un lujo, es una necesidad. Porque si los niños no están bien, difícilmente los adultos podrán desconectar.

Por eso, elegir bien el lugar donde pasar las vacaciones puede marcar la diferencia entre una experiencia caótica y unas vacaciones memorables. Y si hay un destino que ha entendido esto a la perfección, es Sevilla. Más concretamente, el hotel Barceló Sevilla Renacimiento, que se alza como uno de los grandes referentes en turismo familiar.

Sevilla iza la bandera pirata: un verano de aventuras en familia

Este verano, Sevilla no solo huele a azahar. También huele a aventura. Con el sol reflejándose en el Guadalquivir y las risas de los más pequeños resonando, Barceló Sevilla Renacimiento se convierte en el epicentro de una escapada familiar inolvidable: el Verano Pirata.

Verano Pirata en el hotel Barceló Renacimiento Barceló Renacimiento

Más que una estancia, esta experiencia es una inmersión en un mundo de fantasía para niños (y adultos) con espíritu aventurero. Inspirado en los corsarios, los mapas del tesoro y las historias de ultramar, el hotel se alía con el parque Isla Mágica para transformarse, durante julio y agosto, en un refugio temático donde la diversión tiene sabor a salitre y a verano.

La increíble ubicación del hotel, en la sevillana Isla de la Cartuja, junto a Isla Mágica, ofrece una experiencia que garantiza una estancia ideal para los amantes de los viajes de aventuras. Desde fuera, el edificio evoca las tres Carabelas que partieron hacia el Nuevo Mundo, y por dentro, cada rincón te sumerge en la aventura de estar en mares lejanos: galeones fantasma, calaveras, cofres repletos de oro, mapas del tesoro, cañones…

Del 6 de julio al 31 de agosto: una agenda pirata para todas las edades

Durante todo el verano, el hotel ofrece un completo programa de animación infantil, ambientación temática interior y exterior, y un pequeño tren que traslada a los huéspedes directamente hasta Isla Mágica.

Familia de vacaciones Hoteles Barceló

Además, el miniclub del hotel se transforma en un auténtico cuartel pirata, con actividades que incluyen juegos, concursos, manualidades, fabricación de elementos pirata, gymkanas, talleres de marionetas y de máscaras. Todo pensado para que los más pequeños vivan una aventura inolvidable… y los mayores puedan relajarse sabiendo que están en las mejores manos.

Mientras ellos juegan, tú descansas

Uno de los grandes aciertos del Barceló Sevilla Renacimiento es que no se olvida de los padres. Mientras los niños participan en las actividades del club infantil o se lo pasan en grande en la piscina temática, los adultos pueden relajarse en zonas exclusivas, disfrutar de su variada oferta gastronómica, o simplemente desconectar en las habitaciones.