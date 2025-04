El peor error que un padre puede cometer con hijos: "Les convertirá en adultos disfuncionales"

Romper los patrones familiares dañinos es esencial para el bienestar emocional de los hijos. Así lo explica el terapeuta familiar Jerry Wise en una entrevista con Lewis Howes, donde profundiza sobre el impacto de las acciones repetitivas de los padres en el desarrollo de sus hijos y cómo afectan a la vida adulta.

El experto señala que lo más perjudicial para los hijos es que los padres no rompan el ciclo negativo heredado de su propia infancia. Muchos progenitores, sin darse cuenta, transmiten sus problemas no resueltos a su familia actual, perpetuando patrones disfuncionales y dificultando que sus hijos desarrollen una identidad emocionalmente sana. Según Wise, las expresiones como gritar o ser estrictos no son la raíz del problema, sino solo síntomas de una disfunción familiar más profunda. El verdadero inconveniente radica en la falta de resolución de conflictos emocionales con la familia de origen, lo que impide a los padres ser emocionalmente autónomos y saludables.

El terapeuta explica que cuando los padres no resuelven sus propios traumas, esto influye directamente en la educación de sus hijos. Este tipo de dinámica puede llevar a los hijos a desarrollar inseguridades, dependencia emocional o dificultades para manejar conflictos. Para evitarlo, Wise recalca la importancia de la introspección y el trabajo emocional de los padres. No basta con controlar la ira o los castigos; se trata de comprender las raíces emocionales que subyacen a estos comportamientos.

Cómo romper el ciclo tóxico y crear una familia funcional

La clave para una crianza efectiva y saludable, según Wise, es generar un entorno donde los hijos puedan desarrollar su propia identidad sin cargar con los problemas emocionales heredados de los padres. Esto implica ser conscientes de las dinámicas familiares, asumir responsabilidad y, en muchos casos, buscar apoyo profesional. El verdadero cambio comienza cuando los adultos deciden romper los ciclos disfuncionales y evitar que los mismos problemas se repitan de generación en generación.

Este enfoque en la salud emocional y familiar subraya la importancia de la introspección y el compromiso de los padres para crear un hogar donde sus hijos puedan prosperar sin las sombras de los traumas pasados.