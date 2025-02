Así es el pintoresco pueblo de Galicia en el que pasó su infancia María Patiño

Hay programas que marcan una época, terminen como terminen. Y este podría ser el caso de "Sálvame", cuya puesta en escena final tal vez fuese mejorable, pero que tras casi 15 años de emisión logró hacerse un hueco en el imaginario de toda una generación. Entre sus rostros más destacados, el de la televisiva María Patiño (Ferrol, 1971), una gallega casi universal que recuerda con nostalgia su infancia en la aldea de sus abuelos. “Sólo allí me he sentido yo”, señalaba no hace mucho en una entrevista para el programa ‘El Faro’ de la Cadena SER.

Esa aldea, Devesos, es un pedacito de tierra en el municipio de Ortigueira (A Coruña) que retrotrae a la periodista gallega a otros tiempos. Unos en los que, probablemente, no sentía el ruido de las cámaras.

Porque más tarde su trayectoria terminaría por consolidarla como uno de los rostros más conocidos de la televisión española, toda una veterana de la prensa del corazón con un cuarto de siglo de experiencia, y que hoy se mantiene al pie del cañón con "Ni que fuéramos Shhh", espacio de entretenimiento y crónica social que se emite en directo en Canal Quickie a través de las redes sociales y plataformas de streaming.

Pero para llegar hasta aquí hay mucho trabajo detrás. Un camino que comenzó en los 90 participando en otro clásico, "Sabor a ti", con Ana Rosa Quintana. Un lugar donde empezó a mostrar su capacidad para las exclusivas y su fuerte personalidad, que terminaron por hacer de ella un rostro famoso que trabajó con éxito en otras conocidas aventuras como "¿Dónde estás corazón?", "El programa de Ana Rosa" o el mencionado "Sálvame".

Ortigueira, un paraíso de mar y montaña

Pero un rostro, eso sí, que no ha dejado de añorar aquella infancia en la aldea de sus abuelos. Un lugar en el que, como señalaba en la misma entrevista, “no sufría y no competía”. Tal vez tuviese algo que ver su propia abuela, Lola, a la que Patiño agradecía su “mentalidad muy avanzada”. “Cuando fui madre soltera, sólo se preocupó por cómo estaba. No me preguntó por el padre de mi hijo y no me juzgó”.

Cabo de Estaca de Bares Turismo de Galicia

Devesos, en cualquier caso, es una parroquia de uno de los municipios más pintorescos de Galicia. Un buen lugar para pasar la infancia y casi cualquier época de una vida. No en vano, Ortigueira se eleva sobre su ría, un sinuoso brazo de mar entre Estaca de Bares y Cabo Ortegal que esconde a su paso calas, arenales e incluso alguna isla, como la de San Vicente, a la que se puede llegar a pie con la marea baja.

Sobre este marco de la ría, Ortigueira se expande como un contraste de mar y de montaña. Basta con observar Os Aguillóns, espectaculares farallones que se elevan frente a Cabo Ortegal desde hace más de 1.100 años, convirtiéndose en unas de las rocas más antiguas de la tierra.

Isla de San Vicente. Turismo de Ortigueira

Patrimonio

Pero Ortigueira es mucho más. Es también historia y patrimonio, un lugar en el que se contabilizan hasta 14 castros entre los que destaca el yacimiento de Punta dos Prados.

Y todo ello sin olvidarse de las rutas que arrancan o atraviesan la comarca. Como la Intermareal de Ladrido, -con impresionantes vistas a la ría-; la de los Marineros – que descubre los secretos de esta villa de pescadores-; o la de Pena Furada -que transcurre a través de montes escarpados que se abrazan con la costa-.

Paraíso Celta

Aunque Ortigueira, por supuesto, es también el paraíso de la música celta. Desde hace 50 años, la localidad acoge cada verano el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que se ha convertido en uno de los eventos musicales más multitudinarios de España.

Uno que nació 1978 gracias al esfuerzo y a la dedicación de la Escola de Gaitas de Ortigueira, liderada en aquel momento por Xavier Garrote. Una idea visionaria que se asentó gracias a la ayuda e implicación de los vecinos. No en vano, ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional por su importancia cultural y su proyección más allá de nuestras fronteras.

El festival reúne a bandas y artistas de música celta de Galicia, Irlanda, Escocia, Bretaña, Asturias y otros lugares con tradición, que celebran conciertos en la playa y en el casco histórico del pueblo.

Allí, el visitante, podrá descubrir también otras sorpresas en forma de arquitectura entre la que destacan el Teatro da Beneficiencia, el Convento (sede del Ayuntamiento) o la iglesia de Santa Marta.

Gastronomía

Ese será el último paso antes de alcanzar un merecido reposo gastronómico. Uno en el que disfrutar de los mariscos y pescados de la ría, como percebes, nécoras o pulpo.

Un momento en el que tampoco puede faltar la empanada gallega, ya sea de xoubas, bacalao o carne. Y, en los meses más fríos, el lacón con grelos o el caldo gallego, capaz de reconfortar cualquier espíritu.