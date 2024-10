El crimen machista de Moaña (Pontevedra) apunta a muerte por ahogamiento

El reciente crimen machista ocurrido el pasado sábado en Moaña, Pontevedra, ha revelado nuevos detalles tras la autopsia de la mujer fallecida. Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, la causa de la muerte fue ahogamiento, tras precipitarse al mar el vehículo en el que viajaba junto a su pareja.

El trágico suceso tuvo lugar en la madrugada del sábado, cuando varios testigos alertaron a los servicios de emergencias de que un coche había caído al agua en la zona del paseo marítimo de Domaio. Según los testimonios, el conductor realizó maniobras erráticas antes de acelerar bruscamente, invadiendo una zona peatonal y precipitando el vehículo al mar.

El hombre, identificado como A.C.T., de 47 años, fue rescatado con vida del agua y trasladado a un hospital con síntomas de hipotermia. Sin embargo, las primeras pruebas recogidas en la investigación sugirieron rápidamente que no se trataba de un accidente fortuito, sino de un homicidio intencionado con trasfondo de violencia de género. A última hora del sábado, el hombre fue arrestado.

Antecedentes y medidas judiciales

A.C.T. no es desconocido para las autoridades. Cuenta con antecedentes por violencia de género y, de hecho, fue condenado en 2012 por un episodio violento. Sin embargo, la víctima, Fadoua A., de 41 años, no figuraba en el sistema VIOGEN, que monitorea casos de violencia de género, por lo que no tenía ninguna medida de protección vigente.

El lunes, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas ordenó prisión provisional para el acusado, quien permanecerá detenido mientras se desarrolla el proceso judicial. El cuerpo de la mujer fue encontrado cuando los servicios de rescate retiraron el coche del agua, confirmándose su fallecimiento por ahogamiento.

Este trágico suceso vuelve a poner en foco el grave problema de la violencia de género, evidenciando la necesidad de un seguimiento más exhaustivo y de una protección efectiva para las víctimas que aún no están registradas en los sistemas de control oficiales.