Diez millones para cuatro proyectos gallegos de patrimonio histórico turístico

El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado la resolución definitiva del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, en el que Galicia ha resultado beneficiaria de casi diez millones de euros. Estas ayudas financiarán cuatro importantes proyectos de rehabilitación y conservación de bienes de interés cultural (BIC), destinados a fortalecer el turismo cultural en la comunidad autónoma.

Entre los proyectos seleccionados destaca la intervención en el Castillo de Soutomaior, uno de los enclaves más visitados de la provincia de Pontevedra. Este castillo, gestionado por la Diputación de Pontevedra, recibirá 2,5 millones de euros para acometer mejoras que incluyen la modernización de la iluminación, la ampliación de la accesibilidad y la incorporación de tecnologías de realidad virtual. Con estas actuaciones, se espera que la fortaleza no solo conserve su valor histórico, sino que también ofrezca una experiencia turística más inmersiva y atractiva.

Otro de los proyectos aprobados es el del Jardín Botánico y la Carballeira de Caldas de Reis, un espacio natural de gran valor histórico y paisajístico que recibirá 1,45 millones de euros. Estas mejoras permitirán acondicionar el entorno y destacar su relevancia como punto de interés turístico, favoreciendo la llegada de visitantes a esta localidad conocida por sus aguas termales y su riqueza natural.

El Monasterio de Santa Catalina en Montefaro (Ares), ubicado en la provincia de A Coruña, también se beneficiará de estas ayudas con una asignación de casi 3 millones de euros. Este conjunto monumental, cargado de historia, verá renovados sus espacios y accesos, promoviendo su preservación y un uso turístico sostenible que impulse la economía local.

Por último, el conjunto histórico de Pazos de Arenteiro, en Boborás, recibirá 2,6 millones de euros. Este pequeño núcleo de carácter medieval es uno de los rincones más emblemáticos de la provincia de Ourense. La inversión busca garantizar la conservación de su patrimonio arquitectónico y paisajístico, al tiempo que se refuerzan las infraestructuras turísticas para hacer del lugar un destino accesible y sostenible.

Un impulso al turismo cultural en Galicia

Estas ayudas, que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos, tienen como objetivo preservar el rico patrimonio cultural español mientras se fomenta el desarrollo económico a través del turismo sostenible. Según el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, esta iniciativa busca "fortalecer el turismo cultural, diversificar la oferta turística y mejorar la competitividad de España como destino, apoyándose en su identidad, diversidad cultural y patrimonio histórico".

En el caso de Galicia, la inversión se centra en bienes de interés cultural que cumplen con los criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal y eficiencia energética. Estas intervenciones no solo garantizarán la conservación de elementos clave del patrimonio gallego, sino que también impulsarán la cohesión territorial, atrayendo visitantes a zonas rurales o en riesgo de despoblación.

Proyectos gallegos desestimados

Sin embargo, no todos los proyectos presentados por Galicia han sido aprobados. Algunos, como la rehabilitación del Pazo de Lourizán, en Pontevedra, se han quedado fuera por no alcanzar la puntuación mínima requerida, mientras que otros, como el proyecto de iluminación del casco antiguo de Pontevedra o las actuaciones en el conjunto monumental de Ribadavia, no han recibido financiación debido al agotamiento de los fondos de la convocatoria.

Otras propuestas rechazadas incluyen intervenciones en el Parque do Pasatempo de Betanzos, el Castro de Troña en Ponteareas, el Castelo de Santa Cruz en Oleiros, el Pazo Quiñones de León en Vigo y la Casa Consistorial de Lugo, la fortaleza de Salvaterra, la ‘Cidade vella’ de A Coruña y la rehabilitación del Teatro de Tui.