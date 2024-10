Rueda, sobre García Ortiz: “Lo que querrá es confundirse con el paisaje, pero no es de recibo en un sistema democrático”

La Álvaro García Ortiz: el fiscal general del Estado de las diez polémicas, Álvaro García Ortiz, ha llegado hoy a Galicia para las correspondientes valoraciones políticas. Y lo ha hecho, como era de esperar, tras la reunión extraordinaria del Consello de la Xunta convocada para avanzar en las cuentas autonómicas de 2025.

En este marco, el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras ser preguntado por la situación, no ha dudado en mostrarse contundente. Hasta el punto de afirmar que la no dimisión de García Ortiz se debe a la voluntad de este de “confundirse con el paisaje, pero no cuela ni es de recibo en un sistema democrático”.

Rueda ha subrayado que en cualquier democracia el fiscal general del Estado debería renunciar tras haber sido imputado por el Tribunal Supremo. Una decisión que el propio presidente gallego ha achacado a que, de hacerlo, “agravaría aún más” la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este marco, Alfonso Rueda ha indicado que el fiscal está “aprovechándose del entorno” en el que existen varios altos cargos vinculados al Partido Socialista que están imputados o en proceso de serlo.

Un escenario en el que, añade el titular del Ejecutivo gallego, el García Ortiz trata de “mezclarse con el panorama”, evitando apartarse de su puesto pese a la acusación que pesa sobre él por parte del Supremo, en relación con la presunta filtración de información secreta, según la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El líder gallego también ha calificado de “inaceptable” que, en una democracia que se precie, el fiscal general esté imputado de manera unánime por el Supremo y actúe como si nada hubiera sucedido.

En esta línea, Rueda ha reiterado que en cualquier otra democracia García Ortiz ya no ocuparía su cargo, ya que, si desea defenderse, “lo cual es legítimo”, debería hacerlo fuera de su actual posición.

El presidente de la Xunta ha sostenido que la única solución política y responsable es la dimisión de García Ortiz como fiscal general del Estado, algo que no ocurre porque implicaría mayores complicaciones para el Gobierno de Sánchez.