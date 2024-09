Rueda pone deberes al Gobierno central

Con varios frentes abiertos en el escenario político nacional, en el que destaca la unión de los barones del PP contra el cupo catalán y la oferta de condonación de deuda que el Gobierno central ha propuesto a las comunidades para tratar de mitigar el efecto de la negociación bilateral con Cataluña, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comparecido hoy en la tradicional rueda de prensa tras el Consello de los lunes.

Un marco en el que el dirigente gallego no ha dudado en poner deberes al Gobierno central, comenzando por esa financiación autonómica, continuando por la reunión pendiente con Pedro Sánchez, y concluyendo por los continuos retrasos que viene sufriendo el AVE en la Comunidad.

Sobre esta base, Rueda ha reiterado que quiere ser recibido por Sánchez cuando ya ha transcurrido casi medio año desde su toma de posesión porque "tiene muchas cosas que hablar" con el presidente del Gobierno en un encuentro cara a cara.

No obstante, el presidente gallego ha matizado que si el titular del Ejecutivo central quiere hablar de financiación autonómica, no será en ese encuentro. "Si el presidente del Gobierno lo que pretende es hablar de cuestiones de financiación de forma bilateral para evitar hablar con todos le diré que, desde luego, esa conversación con el presidente de la Xunta no la puede tener porque a Galicia le interesa que nos sentemos todos", ha subrayado.

A este respecto, Rueda ha avanzado que acudirá al encuentro si Sánchez lo convoca, pero ha dejado claro que rechaza una ronda de reuniones que lo único que buscan es evitar "dar la cara" en una Conferencia de Presidentes en la que habría que explicar el acuerdo de gobernabilidad en Cataluña entre PSC y ERC.

Un acuerdo que, no en vano, el presidente gallego entiende que Sánchez "no puede explicar" al resto de autonomías porque "sabe que si contase la verdad, los movimientos de rechazo que se están produciendo cobrarían cada vez, todavía, más interés".

“Cosas que hablar”

Lo que sí que ha dejado Rueda es que, más allá de la financiación autonómica, Galicia "tiene muchas cosas que hablar", de ahí la urgencia de ser atendido por Pedro Sánchez tras "meses" de peticiones desoídas. Un vacío, ha recordado, que contrasta la atención prestada a otros mandatarios autonómicos que sí fueron recibidos en Moncloa aunque fuesen elegidos más tarde.

El titular de la Xunta ha apuntado que ese hipotético encuentro tendría un "extenso" orden del día con temas que "necesitan un respaldo económico", algo que ve "muy diferente" a discutir sobre el sistema de financiación.

Asimismo, y entre los asuntos pendientes, Rueda ha criticado la "falta de información" por parte de Gobierno respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sobre los que el Ejecutivo "cada día dicen una cosa distinta".

En estos momentos la Xunta ya trabaja en las cuentas autonómicas con el objetivo de presentarlas el próximo mes de octubre. Un contexto en el que el presidente gallego ha lamentado esa falta de información para poder hacerlo al carecer de los datos sobre los "ingresos" que percibirá la Comunidad.

Esta falta de concreción, ha reiterado, se extiende al conjunto de los presupuestos: "Un día escuchamos el mensaje de que da igual tener presupuestos, incluso que es mejor no tener presupuestos, y el otro día que los están elaborando".

Incidencias ferroviarias

Asimismo, Rueda se ha referido también a los continuos retrasos que está sufriendo la alta velocidad en los últimos meses, exigiendo al Gobierno que "reaccione" ante los problemas que sufren el 90 % de los trenes que unen Galicia y Madrid.

El presidente gallego ha lamentado la actitud del Gobierno, que parece que no tiene en cuenta el "ejercicio de confianza" hecho por la Xunta y por los gallegos que han esperado a que se buscase remedio a las deficiencias en las líneas de tren que presentan problemas, incluso desde el viaje inaugural, como es el caso de los Avril.

"Si la única solución del Gobierno es decir que no es para tanto, le digo que sí y que es hora de que reaccione", ha incidido el presidente gallego antes de calificar como "muy escandalosas" las continuas incidencias que afectan a los trayectos.