Sexo seguro… también con vacuna: Galicia inmuniza contra la gonorrea

A veces basta un momento para que cambie una vida. O varias. Las infecciones de transmisión sexual no siempre llegan con síntomas, ni avisan con fiebre o dolor. A menudo se instalan en silencio y apenas se hacen notar cuando ya es tarde. La gonorrea es una de ellas. En Galicia, como en tantos otros lugares, está volviendo con fuerza, impulsada por el olvido de aquel sexo seguro de hace otra época.

En este escenario, a partir del 2 de junio, la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia activará una campaña inédita en el sistema sanitario español: la vacunación preventiva frente a la gonorrea. La medida se aplicará a unas 10.000 personas menores de 65 años consideradas en situación de riesgo. Para ello, se utilizará una vacuna pensada inicialmente para otro enemigo: la meningitis B.

Una vacuna con doble vida

La vacuna 4CMenB fue diseñada para inmunizar frente al meningococo del serogrupo B, pero múltiples estudios han evidenciado que también protege frente al Neisseria gonorrhoeae, el patógeno responsable de la gonorrea. La clave reside en su similitud genética: ambas bacterias comparten aproximadamente un 90 % de homología y pertenecen al mismo género, Neisseria.

Según las investigaciones, los anticuerpos inducidos por la 4CMenB reconocen proteínas presentes en la membrana del gonococo, lo que permite al sistema inmune neutralizarlo antes de que cause infección. Aunque esta indicación no está recogida en la ficha técnica del fármaco, sí ha sido avalada por organismos internacionales como el JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) del Reino Unido.

Galicia se convierte así en la primera comunidad autónoma en implementar esta estrategia preventiva en su sistema público de salud.

Una ITS silenciosa

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) con más de 82 millones de casos en el mundo en 2020. En Galicia, su evolución ha sido exponencial: en 2010 se notificaron 68 casos (2,4 por 100.000 habitantes), mientras que en 2024 la cifra se elevó a 1.006 (37,2 por 100.000). El aumento ha sido especialmente pronunciado entre los hombres.

Uno de sus grandes peligros es la capacidad para pasar desapercibida. Más del 50 % de las mujeres y una parte significativa de los hombres infectados pueden no presentar síntomas. Cuando aparecen, varían en función del órgano afectado: uretritis con secreción y dolor al orinar, infecciones rectales, faríngeas o cervicitis. El diagnóstico tardío puede derivar en complicaciones graves como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, artritis, epididimitis o prostatitis.

¿Quién podrá vacunarse?

La vacunación se dirige a personas de entre 19 y 65 años que presenten alguno de los siguientes criterios:

Diagnóstico reciente (últimos 12 meses) de ITS como gonorrea, clamidia, sífilis (Treponema pallidum), mpox o VIH.

Dos o más ITS previas (excluyendo VPH) en los últimos cinco años.

Personas que hayan recibido profilaxis pre o post exposición al VIH u otras ITS en más de una ocasión en el último año.

Sospecha clínica de gonorrea sin confirmación etiológica (recordando siempre la necesidad de tomar muestra para diagnóstico).

Conductas sexuales de riesgo: relaciones sin protección con parejas no habituales, consumo de drogas vinculado al sexo (chemsex) o trabajo sexual.

¿Cómo se aplicará?

La pauta de inmunización constará de dos dosis separadas por al menos dos meses. La administración se realizará tanto en Atención Primaria como en los Servicios de Medicina Preventiva de los hospitales del sistema público. La Consellería anima a aprovechar cualquier contacto sanitario para ofrecer la vacunación a quienes cumplan los criterios.

Las dosis administradas se registrarán en el sistema IANUS como parte del historial del paciente y para evaluar el impacto de la campaña dentro del Programa Galego de Vacinación.

La campaña no se limitará a administrar dosis. La Xunta ha previsto un despliegue informativo orientado a sensibilizar a la población sobre la gonorrea, fomentar su diagnóstico precoz y promover prácticas sexuales seguras.