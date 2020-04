“Hostelería segura” será el distintivo que acreditará a bares y restaurantes como lugares seguros tras el Covid-19

La seguridad y la tranquilidad tanto de los trabajadores de los establecimientos como de los clientes que acceden a ellos es el nuevo lujo. Por eso, Hostelería de España, organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías, pubs y alojamientos turísticos de nuestro país, ultima la creación de un distintivo acreditativo de ‘hostelería segura’. La idea es que aporte confianza tanto a los trabajadores como a los clientes que entren por la puerta de cada establecimiento sobre el cumplimiento de una serie de medidas de limpieza, salud e higiene en los establecimientos una vez éstos reactiven su actividad. Un proyecto para el que cuenta con la ayuda de diversas asociaciones de hostelería provinciales para, entre todos, obstaculizar la propagación del Covid-19.

Así, el protocolo al que hace referencia incluirá varias medidas, como el control de temperatura a la entrada del establecimiento, reajuste del aforo con una distancia mínima de separación entre mesas, implantación de dispensadores de hidrogel para favorecer las mejores condiciones de higiene o extremar la higiene en la manipulación de alimentos, así como en la limpieza de todo tipo de utensilios del local y baños.

Sin embargo, el grupo técnico encargado ha expresado el rechazo del sector a algunas de las propuestas que se han dado a conocer en los últimos días por parte de algunos empresarios hosteleros, como la instalación de mamparas separadoras de espacios, puesto que suponen una inversión inasumible para el sector, que se encuentra sumido en un momento de extrema dificultad económica. Además, todavía no existe una normativa por parte del Ministerio de Sanidad que indique que haya que utilizarlas: “La hostelería española es una industria seria y responsable, además de uno de los motores económicos del país, que está sufriendo de manera muy severa la crisis del Covid-19. Con estas medidas, pretendemos ir por delante de la situación y avanzar una serie de protocolos que nos permitan, cuando las administraciones lo autoricen, abrir lo antes posible. Es importante que podamos retomar la actividad lo antes posible para paliar el impacto del coronavirus, pero ofreciendo garantías tanto a clientes como a trabajadores”, afirma José Luis Yzuel convencido de que “quienes tendrán que establecer los protocolos a seguir son las autoridades sanitarias. Por eso, las medidas que ofrecemos a través de este distintivo son un plus a las que tendrá que aportar el Ministerio de Sanidad. Para sumar esfuerzos y poder aportar nuestro conocimiento del sector, desde la patronal queremos participar en el plan de reapertura y reactivación del sector que tiene que diseñar el Ejecutivo, y así se lo hemos hecho saber”, añade el presidente de Hostelería de España”. Preguntado por cómo cree que se organizará la desescalada en un sector tan afectado, asegura que “desde la organización apuestan por una reapertura segmentada por territorios, debido a que no todas las zonas del país se han visto igualmente afectadas por el virus, y por el tipo de establecimiento, en función de sus características, lo que permitiría una reactivación gradual de la actividad garantizando al máximo la seguridad”.

Asimismo, es importante saber que el nuevo distintivo contará con tres variantes diferentes: ‘HOSTELERÍA SEGURA’, ‘RESTAURANTE SEGURO’ y ‘BAR SEGURO’, que, a su vez, podrán hacer propios los distintos territorios a través de su traducción y la incorporación de la imagen de la asociación de hostelería correspondiente.

Recordemos que la hostelería está formada por más de 300 mil establecimientos, que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una aportación del 6,2 por ciento al PIB de la economía española. Específicamente, la rama de restauración -los restaurantes, bares, cafeterías y pubs- está formada por 270.000 establecimientos, emplea a casi 1,3 millones de personas y tiene una facturación cercana a 94 mil millones de euros, aportando el 4,7 por ciento al PIB nacional.