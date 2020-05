¿Cuando volveremos a los restaurantes? Un 57% de los comensales planea acudir el próximo mes

La apertura de los restaurantes ya ha comenzado y el sector trabaja para adaptarse a la nueva realidad implementando las medidas establecidas por el Gobierno. Aunque no todas las ciudades han pasado a la Fase 1 del plan de desescalada, ya son muchos los restaurantes con terraza que han subido sus persianas estos días. Sin duda, hay ganas de abrir y ganas de salir. Según un estudio realizado por ElTenedor, el 57% de los encuestados planea salir a restaurantes durante el próximo mes, en total un 85% lo hará durante los primeros tres meses y un 45% afirma que su intención es comer o cenar fuera con la misma o mayor frecuencia que lo hacía antes del Covid19. Por su parte, un 43% de los establecimientos señala que abrirán en cuanto se les permita y tan sólo un 2% confirma que esta situación les obligará a cerrar definitivamente.

La afición por la gastronomía se impone entre los españoles. Sin embargo, un 24% de los encuestados afirma que a partir de ahora saldrá menos a restaurantes y un 17% por ahora ni se lo plantea, preocupados principalmente por la aplicación de las medidas sanitarias en los establecimientos. De hecho, un 60% considera esencial asegurarse de que el restaurante cumple con las medidas de higiene y seguridad establecidas. Por otro lado, el impacto del Covid-19 se ha dejado notar en los bolsillos de los consumidores y un 39% afirma que ahora tendrá que mirar un poco más el presupuesto. Algo de lo que el sector es muy consciente y, por eso, en los planes de muchos hosteleros está la actualización de la carta con platos más económicos, la elaboración de menús más ajustados o incluso la aplicación de ofertas.

Los restaurantes se enfrentan a grandes retos y en esta nueva etapa sus principales preocupaciones giran en torno a cómo van a gestionar la reapertura (cuándo podrán abrir, en qué condiciones, aplicación de medidas sanitarias, reincorporación de equipos…), cómo van a recuperar la clientela y cómo beneficiarse de las ayudas gubernamentales. Además, son conscientes del papel determinante que la tecnología va a jugar durante los próximos meses y la necesidad de digitalizar al máximo la gestión de sus establecimientos. Por ello, están mostrando especial interés por soluciones de menús digitales, comandas y pagos digitales o herramientas de gestión que les permita maximizar su ocupación.

Otros de los cambios que se plantean en el sector hacen referencia a los horarios de apertura y los precios. Según los datos, un 21% afirma que ampliará el horario de apertura, mientras que un 24% señala que lo mantendrá como antes, tan sólo un 14% lo reducirá. Respecto a los precios, el 49% confirma que los mantendrá, un 6% planea bajarlos y un 7% subirlos.

Tras el éxito de Salvemos Nuestros Restaurantes , la iniciativa altruista que permitía a los restaurantes ofrecer bonos prepago y que ha conseguido recaudar más de 400.000 euros para los casi 2.000 restaurantes participantes, ElTenedor continúa apoyando al sector durante la reapertura. Esta vez, será poniendo las nuevas tecnologías y la digitalización al servicio de la industria con el lanzamiento de una nueva versión de su software de reservas, ElTenedor Manager Pro. Esta nueva versión incluye herramientas que permitirán a los restaurantes organizar su plano de sala eficazmente para mantener la distancia de seguridad, gestionar su aforo de acuerdo con las reducciones establecidas, maximizar la ocupación del local o, incluso, contar con una “fila virtual” para evitar aglomeraciones en la puerta. Además, para aquellos restaurantes que aún no formen parte de la plataforma y que necesiten digitalizarse o que cuenten con la versión más básica, podrán disfrutar de este software gratis (en su versión Pro) hasta diciembre:“Somos conscientes de que la digitalización va a ser clave para los restaurantes en esta nueva etapa. Por ello, desde ElTenedor, como principal aliado de la industria, queremos seguir ayudándoles y facilitarles la mejor tecnología para que puedan adaptarse a la reapertura. Gracias a nuestra nueva versión de ElTenedor Manager Pro, los restaurantes podrán gestionar mejor las distancias entre mesas, los aforos, optimizar su ocupación o evitar aglomeraciones en la puerta del local. Por supuesto, seguiremos trabajando también en volver a llenar sus mesas reactivando e impulsando las reservas online a través de todos nuestros canales y grandes partners como Facebook, Instagram, Apple. Toda nuestra fuerza está a disposición del sector”, afirma Marcos Alves, CEO de ElTenedor.

Y, en cuanto al “delivery” y “take away”, aunque los restaurantes que se sumaron a hacer reparto a domicilio durante el cierre por el estado de alarma aumentó de un 8% a un 15%, pocos notaron un verdadero impacto en la demanda. De hecho, un 31% sólo notó un leve incremento de pedidos, mientras que para un 28% la demanda descendió. Sin embargo, tras la reapertura, un 41% comenta que seguirá haciendo “delivery” y un 61% continuará con la recogida en el punto de venta o “Take away”.

Por su parte, los consumidores no tienen pensado cambiar sus hábitos y afirman que volverán a usar el delivery igual que antes, no más. Si previamente un 54% pedía comida a domicilio una vez a la semana, durante el confinamiento este porcentaje descendió al 37%. En cuanto a la comida para llevar, un 84% señala que no suele pedir comida para llevar.