Asiako, yo me acuso

Ave María purísima, sin pecado concebida, Padre yo me acuso en esta Semana Santa por haber vuelto a caer en los pecados culinarios de los que nunca consigo ser redimido. Yo me acuso nuevamente de dejarme llevar por la novedad, la moda y las agencias de comunicación. Yo me acuso de pensar que los locales tienen alma y no la secuestran los cocineros y sus pastores.

Yo me acuso, sin capacidad de perdón, de creer que la fusión de la gastronomía es la salvación. Yo me acuso de no acertar a comprender que un restaurante con buenos mimbres, un concepto aparentemente interesante y a lomos de un grupo empresarial de éxito deba pasar por el confesionario.

Yo me acuso de no encontrar mapas entre Bilbao y Nagasaki.

Yo me acuso de no saber que es una ensaladilla vasco japonesa. Yo me acuso de no saber que el pan brioche debe ser hilo conductor de una casa de comidas que es tan litúrgica que nada sabe a nada. Yo me acuso de no creer en los restaurantes donde hay música, que no es evidentemente celestial, pero inunda la reflexiones del comensal. Yo me acuso con tristeza de no valorar un tartar de atún con huevo insípido, aunque se cure en aceite. Yo me acuso de no comprender los cortes de carne sin sabor, los ejercicios espirituales de un talo de pan gomoso con aguacate, oreja y cigala, que estuvo alguna vez en el mar. Yo me acuso de creer que el nigiri merece un delicado arroz y un recuerdo de vinagre. Yo me acuso de la penitencia que supone pasar por la estación de paso que va del foie a la trufa y acaba con el Golgota de la tarta de queso.

Yo me acuso de pensar que ser crítico gastronómico no necesitaba acto de contrición. En este Domingo de Resurrección ojalá comencemos la purificación culinaria. Mientras, yo me acuso.

Cocina: 4 Bodega: 5 Sala: 6 Felicidad: 5

Dónde: C/ Marqués de Riscal, 5. Madrid. Tel.: 914 21 30 77.

Precio medio: 50 euros.

www.srito.es