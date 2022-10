Claúdio Martins, el creador de Wines From Another World, incluye un Priorat en su colección especial para inversores

¿Quién es Claúdio Martins? Fundador de Martins Wine Adviser, profundo y apasionado conocedor del mundo del vino, embajador del vino más caro del mundo… El portugués ha sido distinguido por la revista CEO como uno de los 20 directores generales más dinámicos del Reino Unido en 2020 y su empresa reconocida por segundo año consecutivo como Wine Advisory Service of the Year. Desde el año pasado Martins está inmerso en un nuevo proyecto, una idea revolucionaria: Wines from Another World, (Vinos de Otro Mundo). Pero… ¿qué es Wines from Another World? Pues una serie limitada de 9 vinos, tantos como planetas existentes en el sistema solar, elaborados en las 9 mejores regiones vitivinícolas del mundo, por 9 productores de carácter especial, con un estilo muy personal y único.

El viaje comenzó en 2021 en Portugal, en la región del Alentejo, con Júpiter, un vino elaborado en ánforas tradicionales por Pedro Ribeiro, de la Heredade do Rocim. Se lanzó una edición limitada de 800 botellas a un precio de 1.000 euros, que se agotó inmediatamente, convirtiendo a Júpiter en un vino de inversión.

Y el viaje continúa este año en El Priorat (España), para pasar después por Burdeos, Champagne, Toscana, Napa Valley, Mosel, Georgia… hasta finalizar de nuevo en Portugal. Presentando algunos de los vinos más raros y exclusivos, de los que solo se producen entre 500 y 1.000 botellas, utilizando métodos tradicionales e incluso antiguos, creando vinos que cuentan historias y la historia de los lugares donde se elaboran.

Uranus, la punta de lanza del Priorat

El próximo “Vino de Otro Mundo” ya está elegido. Es Uranus, el séptimo planeta, el tercero más grande, que rinde homenaje al hielo. Es español, de la región del Priorat, elaborado por Dominik Huber, de Terroir al Limit. Se han elaborado 500 botellas y algunos formatos grandes de hasta 12 litros y su precio de venta será de 1.700 euros la botella. Aunque no saldrá al mercado hasta cerca de Navidad, ya es posible hacer una prereserva.

El lanzamiento se ha realizado en Madrid en una presentación diseñada con una dinámica especial, igual que en Lisboa en 2021: un evento restringido a miembros del club Wines From Another World y amantes e inversores de vinos únicos y del vino español.

“Ha sido un honor haber recibido el reto de Cláudio Martins de dar continuidad al proyecto Wines From Another World y dar vida a Uranus es un enorme orgullo. Uranus es un vino nuevo, con una extraordinaria capacidad de envejecimiento y que pondrá al Priorat y a todos sus productores en el punto de mira de los nuevos consumidores, los millennials, que quieren comprar productos de alta calidad a un precio más elevado porque saben que estos vinos en concreto les van a dar placer, rentabilidad, prestigio, estatus”, ha explicado Dominik Huber, co-autor de Uranus.

Para Claúdio Martins iniciar este proyecto ha sido un reto importante y más empezarlo en Portugal, que no suele ser una de las opciones en cartera de los coleccionistas de vino. Pero Martins trata de provocar una reflexión sobre los vinos de calidad y la necesidad de valorarlos adecuadamente, independientemente de la región donde se produzcan. Con Júpiter, llama la atención sobre Portugal y presenta un vino de calidad a personas que pueden apreciar realmente su historia y su carácter. Con Uranus sigue con los “nuevos vinos”, de extrema calidad, con una extraordinaria capacidad de envejecimiento y muy apetecibles para los nuevos consumidores, apreciadores de vinos diferenciadores”, asegura.

La idea de Wines From Another World surgió en colaboración con Pedro Antunes, de Sparrow Creative Solutions, para ofrecer descubrimientos de vinos únicos en todo el mundo a una comunidad ecléctica de conocedores del vino. Tomando el sistema solar como concepto, añadirán un vino cada año, hasta que haya nueve vinos que representen a cada planeta del sistema solar, realizando un viaje por las principales regiones vinícolas del mundo, empezando y terminando en Portugal.

Los vinos más codiciados en las próximas décadas

“Estamos volviendo a las raíces del vino, utilizando métodos ancestrales para devolver los sabores y conocimientos antiguos al mundo moderno, creando algo completamente único y extraordinario que la industria no ha visto nunca. Estos nueve vinos se convertirán rápidamente en algunos de los más codiciados durante las próximas décadas y, lógicamente, su valor aumentará exponencialmente durante ese periodo. Por eso somos tan selectivos con quienes invitamos a comprar estos vinos. No estarán disponibles en cualquier tienda. Son una auténtica pieza de coleccionista y queremos que estén en manos de conocedores que aprecien realmente su carácter tan especial”, explica Cláudio Martins.

El consultor Claúdio Martins

Nacido en S. Romão, en la Serra da Estrela, a los 20 años se trasladó a Londres, donde trabajó, entre otros, en Coq D’Argent y fue responsable de la tienda de vinos New Street. En 2014, creó Martins Wine Advisor, una consultoría que apoya principalmente a particulares y empresas de vinos y bebidas o adquisición de activos, como vinos e inmuebles. Él está inmensamente orgulloso del vino portugués y cree que la estrategia de valorización de esos vinos es el mejor camino.

Tras darse cuenta de que pasaba más tiempo en los vuelos que en tierra, decidió volver a Portugal y utilizar sus conocimientos y su privilegiada red de contactos para elevar los vinos portugueses a otro nivel. Defensor de la idea de que invertir en vino es mejor que invertir en acciones, siempre está a la búsqueda del vino más exclusivo para el cliente más exigente con poder adquisitivo. Conocedor de los mercados, de los apreciadores y de los que tienen capacidad financiera para comprar lo mejor, quiere que el vino portugués deje de comprarse “sólo porque es bueno y barato”, por lo que aboga por situarlo junto a los mejores del mundo.

Distinguido por la revista británica “CEO” como “uno de los 20 CEOs más dinámicos del Reino Unido en 2020″, este consejero de vinos ve reconocido el trabajo desarrollado en este país por esta publicación, especializada en gestión, que destaca a Claúdio Martins en el grupo de CEOs “cuyo negocio transformó no sólo su vida sino también la de la organización que creó y que preside”, siendo considerado “uno de los ejemplos de directivos que dejan una contribución positiva en el año 2020, en el Reino Unido”.

Embajador del vino tranquilo más caro del mundo, Bordeaux Liber Pater y Boerl & Kroff el champagne, ofrece servicios de consultoría a clientes privados y a marcas de vinos y bebidas espirituosas. A partir de 2018 se inicia también en el ámbito de la compra de activos (viñedos y fincas) proporcionando a los inversores el contacto con proyectos estructurados y bien informados no sólo en relación con los activos materiales sino también con el vino.