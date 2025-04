Arte post-pop para un vino tradicional

Darle un toque de arte contemporáneo a un elemento clásico es caminar hacia el futuro, porque como lo confirma José Ramón Urtasun propietario de la bodega Remírez de Ganuza: “Queremos actualizar la imagen de algunas de nuestras etiquetas cuando consideramos que se han quedado un poco atrasadas. Las etiquetas son un lienzo en blanco y para este vino hemos querido contar con una artista que nos gustase”. Y así surgió la creación de la nueva etiqueta para el vino Erre Punto contando con el arte de la artista Adriana Oliver, una pintora catalana que nació en 1990. Su arte es herencia del pop y a su vez de la estampa japonesa y del cómic sin olvidar la paleta con la que da forma a sus figuras tan peculiares con tonos apagados entre marrones, grises negros y blancos como base. Jose opina que el arte de esta artista le parece tan especial que decidió proponerle que pensara en una etiqueta para este vino que como todos los que producen en su bodega es muy especial.

Adriana Oliver y José Ramón Urtasun en los viñedos de la Rioja Alavesa Bodega Remírez de Ganuza

Adriana Oliver estuvo con su madre visitando la bodega y Urtasun confirma que fue todo fue rodado. La artista lo comenta claramente: “Ha sido una experiencia increíble colaborar con Remírez de Ganuza en el diseño de la etiqueta para la nueva añada de Erre Punto. Durante este proceso, he tenido la oportunidad de adentrarme en el mundo del vino, un universo tan apasionante y lleno de matices como el del arte. Descubrir sus detalles, su historia y su conexión con la creatividad ha sido enriquecedor.” Jose Urtasun el bodeguero, añade: “Adriana no se ha limitado a proponer un diseño, si no que a través de un proceso conjunto nos hemos conocido y aprendido el uno del otro. En Remírez de Ganuza elaboramos vino, pero tratamos con personas, y esta etiqueta es el reflejo de esta experiencia entre personas.”

Este vino es uno de los más especiales de la bodega que les gusta definir como un “vino en rama”. Una rara avis en un elaborador especializado en reservas y grandes reservas, se trata de un vino joven elaborado con la técnica tradicional alavesa de maceración carbónica. Aquí se le da una vuelta de tuerca a este estilo de vino, elaborándolo con uvas procedentes de viñedos con una edad media de más de 60 años. Estas uvas poseen un delicado y profundo equilibrio natural que deriva de los bajos rendimientos asociados a la antigüedad de la viña.

Es un vino muy vendido que cuando sale se termina muy rapidamente: “El año pasado lo sacamos en Marzo y en Junio ya no quedaba vino” afirma Jose y a esto yo le pregunto: ¿Y para qué hacer un esfuerzo de este tipo para un vino que se vende solo? El propietario de esta bodega con tanta tradición es un enamorado de sus productos y su respuesta lo demuestra: “Porque me parecía que era algo muy bonito de hacer”.

La artista Adriana Oliver creadora de la etiqueta es una artista conocida por sus cautivadores retratos planos, inspirados en los fotogramas de películas de los años 50 y 60, que integran el mundo del cine y la pintura con un estilo inconfundible. En sus creaciones, explora con habilidad el concepto de identidad, construyendo personajes enigmáticos que trascienden la individualidad. El viaje de Oliver como artista comenzó en el ámbito de la fotografía, una base sobre la que construyó su enfoque único de la pintura. Al pasar del objetivo al lienzo, descubrió el poder de las narrativas cargadas de matices y la capacidad de la pintura para transmitir historias complejas. Sus retratos, que funcionan como espejos que reflejan nuestra propia historia y nuestros sueños, cautivan al observador y le invitan a explorar las profundidades de las experiencia humana compartida.

Sobre Remírez de Ganuza

La bodega fue fundada en 1989 y está ubicada en el centro de Samaniego, Álava. La bodega elabora vinos de Rioja contemporáneos. Desde sus inicios se ha caracterizado por revolucionar algunos de los métodos tradicionales de la zona, introduciendo mejoras tanto en el viñedo como en la vinificación. Uno de los sistemas más notables es la separación de los racimos de tempranillo en dos partes. Conocer Remírez de Ganuza es entender el presente de La Rioja Alavesa, una mirada a la tradición y al futuro de la creación de vinos en la zona.