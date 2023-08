Boia Nit es el local de culto de Manel Vehí en Cadaqués y el chiringuito preferido de Aurelio Morales

Fundado en 1946, en el bar Boia tenían su mesa Salvador Dalí, García Márquez y Ronnie Wood, entre otros grandes. Por aquel entonces, regentaban el espacio los bisabuelos de Manel Vehí, alumno de los Adriá y de José Andrés, además de formarse en Criterion y en The Aviary, una de las mejores coctelerías de EE UU y asesorar a destacados locales de Costa Rica, Colombia, Brasil y México. Considerado uno de los mejores barmans del globo, Aurelio conoció el local actualizado de Cadaqués durante sus años como jefe de cocina de Miramar, el dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, de Paco Pérez, en Llançà. Por la noche se convierte en Boia Nit, destino de peregrinación de ex bullinianos y hoy espacio de culto, como también lo es Compartir, dirigido por Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch: «Los madrileños son más de chiringuito del sur, pero para la gastronomía española Boia Nit tiene mucho valor», dice el cocinero de Abya, quien nos anima a conocerlo, porque la oferta culinaria es semejante a la que te puedes encontrar en cualquier chiringuito, pero con una pizca de influencia catalana. ¿Qué pedir? No fallan las míticas patatas bravas, los embutidos de la tierra, entre ellos, la longaniza de Vic, los pescados de roca, la langosta y el bogavante. También, unos pulpitos sublimes, los mejillones, los calamares y las anchoas de l´Escala recién desovadas, un lujo: «Para mí, Cadaqués es el lugar más bonito del mundo», añade. Tanto es así, que se tatuó el triángulo formado por Llança, Rosas y Cadaqués, porque «allí pasé la época dorada de la gastronomía española. Fue una suerte, porque a Cadaqués llegaba la influencia bulliniana y ver en Boia Nit a Ferran Adrià no era raro», narra Morales, a quien le atrae este tipo de conceptos, colocados en la misma arena y poco abarrotados, en los que los platos se preparan en el momento y en los que se asegura una cerveza bien fría.

Un gin fizz, por favor

El aperitivo no lo perdona, sobre todo si acompaña este trago con las citadas anchoas, una combinación mágica, que saborea después de caminar por la playa varios kilómetros, siempre junto a su mujer y su hija, y de un par de baños en el mar: «Cuando empieza a llegar la gente, me voy», reconoce. Por la noche, es más de champán, aunque lo suyo es probar alguna de las combinaciones que Manel Vehí idea en este chiringuito convertido en un lugar merecedor de entrar a formar parte del catálogo del patrimonio cultural catalán. Un trago clásico es su Gin Fizz, un homenaje a elBulli, con ginebra, limón, azúcar y espuma del mismo cóctel.

Aurelio ha permanecido durante todo el verano al frente de Abya, situado en el icónico Palacio de Saldaña de Madrid. El tiradito de atún rojo con crema de jalapeño, el ceviche de hamachi con mandarina y la ensaladilla japonesa con wagyu A5 son algunas de las elaboraciones que recomienda a los recién llegados. Según sus palabras, mientras estamos de vacaciones, somos menos exigentes, a pesar de que «todos llevamos un crítico gastronómico dentro. Sin embargo, sí es verdad que todo sienta mejor en una mesa con vistas al mar», apunta el chef conocedor de la tendencia de ofrecer un buen producto fresco y autóctono, aunque «siempre quedarán esos sitios en los que no merece la pena ni entrar».

► Dónde:

Pº Cadaqués, 17. Cadaqués. Gerona.

► Precio medio: 50 euros.

► Tel.: 972 25 86 51.

► boianit.com