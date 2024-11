Listado nuevos restaurantes en España con Estrella Michelin: Casa Marcial es el nuevo tres estrellas

Tenía que ser así. Nos encontramos en la región de Murcia, así que antes de escuchar el nombre de cada cocinero que recibía su brillo rojo, Ricard Camarena, Quique Dacosta y Begoña Rodrigo subieron al escenario para dar voz a la iniciativa “Desde Valencia para Valencia”, cuyo objetivo es recaudar fondos para reactivar la economía de los autónomos, comercios y pequeños negocios afectados por la Dana. Tras unos emotivos minutos, los nervios, la inquietud y la impaciencia fueron los tres ingredientes que sobrevolaron el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, de la región de Murcia, escenario de la gran fiesta de la gastronomía.

Pocos minutos antes de terminar, la presentadora entonó el nombre del nuevo triestrellado: ¡Casa Marcial! (el año pasado fueron dos los locales que obtuvieron el tercer brillo: Disfrutar y Noor), establecimiento asturiano se coloca, más si cabe, en el escenario gastronómico nacional y verá cómo sus mesas se ocuparán de comensales foráneos, ahora que nuestro país es un claro destino gastronómico: "Es una alegría conseguir esta estrella con mi sobrino Jesús en la cocina, donde estamos su madre y yo. Hoy él es también una parte importante del proyecto. Quiero también rendir un homenaje a la mejor jefa de sala, que es mi hermana Sandra, y me llena de orgullo recibirla y dedicársela a mi padre Marcial, que siempre ha estado ahí, y a mi hija Julia. También, me quedo con la ovación de mi gremio".

Lo cierto es que la vivencia en Casa Marcial comienza desde que atraviesas en coche el preciosísimo camino asturiano, que conduce a Arriondas enclavado entre el mar, el río Sella y la montaña y con unas maravillosas vistas a la Sierra del Sueve, al lado del Mirador del Fitu y a diez kilómetros de la Playa de Vega, en Ribadesella. Ante semejante paisaje, el cocinero se inspira en él durante su proceso creativo en el que sus raíces son clave, lo mismo que la riqueza gastronómica de un entorno, que se caracteriza por poseer unas estaciones muy marcadas. Manzano pone en valor en cada plato el trabajo de los productores locales, de esos agricultores, ganaderos, pescaderos y artesanos, que son el motor del desarrollo rural y la verdadera esencia de su cocina, muy arraigada a la tierra y al respeto a los productos y productores locales. De ahí que en sus elaboraciones se saboree una tradición contemporánea asentada en una evolución técnica y creativa, que despierta la memoria gustativa del comensal: “Nuestra cocina es una prolongación de nuestra manera de entender la vida, exprimiendo la localización y la tradición como punto de partida para crear nuestro propio lenguaje culinario”, añade Nacho al tiempo que confirma que “no concibo ningún restaurante que no mire por los productores. Casa Marcial si no fuera sido sostenible desde sus inicios no estaríamos aquí en estos momentos”, concluye.

En Casa Marcial propone tres menús fieles al producto y a la gastronomía asturiana: El Cachucho (220 y 119 de la armonía de vinos) con elaboraciones como su emblemática croqueta de jamón, el crujiente de mejillón con crema de codium y perejil, los níscalos escabechados con zanahoria asada, piñones y romero, fabes roxes con caldo de kalamata, atún ahumado, grasa de vaca y arándanos y el ravioli de piel de bacalao con berenjena y café. Los otros dos menús son: El Fitu (165 y 90 de los vinos) y La Salgar (130 y 60). Incluso, es posible comer a la carta en la que destacan el pichón acompañado de un “foie” de leche de oveja y anchoa, el calamar atemperado con salsa de tinta, mole de fabes y scoby y de postre, flores, sauco y helado de kombucha.

Casa Marcial se une al cada día más engordado grupo de restaurantes, que iluminan al universo del volumen galo. Son ya 16: Disfrutar (Barcelona) y Noor (Córdoba), que se unieron el año pasado, además de Arzak (San Sebastián, Gipuzkoa); Lasarte (Barcelona); Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Gipuzkoa); El Celler de Can Roca (Girona); ABaC (Barcelona); Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria); Akelarre (San Sebastián, Gipuzkoa); Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz); Quique Dacosta (Dénia, Alicante); DiverXO (Madrid), Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia), Atrio (Cáceres), y Cocina Hermanos Torres (Barcelona). Ninguno perdió la distinción.

Asimismo, tres restaurantes suben un escalón y obtienen la segunda, así que otras de las sorpresas de la celebración ha sido la incursión al grupo de Alevante , el concepto de Ángel León, en Chiclana de la Frontera, con Cristian Rodríguez y Alan Iglesias al frente de los fogones. También de LU Cocina y Alma, con Juanlu Fernández, y Retiro da Costiña, de Manuel García (Santa Coloma. La Coruña). En esta área, Michelin ha sido más generosa, ya que el año pasado sólo concedió la segunda a un local y fue a Venta Moncalvillo, de Ignacio y Carlos Echapresto, en Daroca de Rioja.

Seguimos, porque 32 espacios acceden por primera vez a la publicación francesa de neumáticos, uno más que en la edición pasada. Una lluvia de estrellas que aumenta el número de establecimientos hasta 242 y que cae con especial intensidad en grandes ciudades. Son Madrid, gracias a lugares como VelascoAbellà, Sen Omakase, Pabú, Chispa Bistró, Gofio, by Cicero y La Casa de Manolo Franco (Valdemorillo). Y también en Barcelona ha chispeado sobre Fishology, MAE, Prodigi y Teatro Kitchen & Bar. Incluso, los brillos se han repartido por toda la geografía y han colocado en el mapa gastronómico varios destinos de Canarias vinculados a cadenas hoteleras, que son Donaire y Il Bocconcino by Royal Hideaway, ambos en Adeje (Tenerife), Kamezí (Playa Blanca. Lanzarote) y Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria), de Borja Marrero. Asimismo, Aragón, concretamente en la provincia de Huesca, ha dado un salto realmente llamativo y se ha convertido en otro claro destino, así que tomen nota de los siguientes locales: Ansils, en Anciles; La Era de los Nogales, en Sarda, y Casa Arcas, en Villanova.

En cuanto a los premios especiales, una emocionada Cristina Díaz se alzó con el de mejor jefa de sala gracias al excelente servicio que el comensal disfruta en el biestrellado restaurante Maralba (Almansa): “Se lo dedico a toda la gente de sala, ya que es un gran trabajo el que se está realizando”. Asimismo, el de sumiller recayó en José Luis Paniagua, del triestrellado Atrio (Cáceres), galardón que entregó Quim Vila, quien confirmó que “pone en valor a una persona que nos atiende, que cuida la bodega y que hace que el restaurante en sí sea un destino”. El galardón que reconoce a los jóvenes chefs “por su potencial de futuro” lo recogió Carlos Casillas, al frente de Barro (Ávila), ahora de 600 metros, que brilla con una estrella roja y verde. Por último el “chef mentor” es Pedro Subijana, uno de los padres de la Nueva Cocina Vasca.

Por último, 15 restaurantes han sido reconocidos con el Bib Gourmand y 9 se posicionan como nuevos referentes de la sostenibilidad al conquistar la estrella verde.