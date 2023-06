El C.R.D.O. Ribeiro participará en la próxima Spanish Wine Roadshow en Estados Unidos

Entre el 13 y el 16 de este mes la Spanish Wine RoadShow celebrará su 3ª edición en la que, por primera vez, un Consejo Regulador participará en esta gira por Estados Unidos representando a un buen número de bodegas adheridas a esta DO gallega, una de las más antiguas de España. Juan Manuel Casares Gándara, presidente del C.R.D.O. Ribeiro, asegura que llevaban años “queriendo ayudar a muchas de nuestras bodegas a aterrizar en el mercado estadounidense y a otras a fidelizar el mercado” y esta gira nos va a permitir “dar a conocer la excelencia de los vinos de la Denominación de Origen más antigua de Galicia en tres estados distintos de EE.UU.”.

Los vinos de un total de 16 bodegas adheridas a la D.O. Ribeiro se promocionarán directamente en este escaparate llegando a los paladares de cientos de compradores americanos. Las bodegas Adega do Moucho, Alberte, Cuñas Davia, Eduardo Peña, Pateiro Vinos de Guarda y Viña Costeira estarán en Chicago. Los vinos de Bodegas Campante, Bodegas Villanueva, Coto de Gomariz, Eduardo Bravo y Pablo Vidal Vinos con Personalidad se presentarán en el showroom de Las Vegas. Y referencias de Bodega Alanís, Bodegas Cunqueiro, Casal de Armán, Finca Viñoa y Pazo do Mar se promocionarán en la última parada del RoadShow, San José. Bodega Alanís, perteneciente a Bodegas Gallegas, y Viña Costeira contarán además con mesa propia a lo largo de toda la gira. Ribeiro contará así con una presencia muy especial en Spanish Wine RoadShow, promocionando sus vinos blancos, algunos monovarietales de la variedad autóctona Treixadura y muchos más con esta uva como principal, acompañada de otras como Albariño, Godello, Loureira…

Desde la organización, Álvaro Giménez, CEO de la consultora Gimenez & Sigwald Wine Associates, asegura que “es un auténtico honor contar con el C.R.D.O. Ribeiro en el RoadShow” y añade “que las bodegas más pequeñas puedan tener acceso al mercado de EEUU ha sido siempre uno de nuestros grandes objetivos”.

En la gira por EEUU participarán además una serie de bodegas españolas de otras Denominaciones de Origen como D.O. Ca. Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Navarra, D.O. Toro, Vino de la Tierra de Castilla y León, Ribera del Queiles, IGP Vino de la Tierra de Castilla y Almansa, entre otras. La presencia de bodegas de muchas DO es un reflejo de la diversidad y riqueza de los vinos de España, algo característico del país y muy atractivo para el público norteamericano.