Diez años de hamburguesas innovadoras

Hay hamburguesas y luego están las TGB. Y quienes se reconocen unos apasionados de ellas lo saben. TGB-The Good Burger celebra su décimo aniversario, tiempo durante el que 110 millones de personas han visitado los locales en los que se han servido 90 millones de hamburguesas. Son cifras que reflejan que la cadena cumple años en su mejor momento y que llega a su primera década con grandes novedades y con unos ambiciosos planes de crecimiento, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y, en su interés por ir por delante de las tendencias, fue pionera en la importación de las smash burgers a nuestro país, ahora tan de moda.

The Good Burger es la marca de burgers de Restalia, compañía de restauración organizada, fundada por José María Fernández Capitán, y propietaria de otras de éxito, como 100 Montaditos, La Sureña Jarras y Tapas, Panther Organic Coffee y Pepe Taco, que llega a este aniversario más fortalecida si cabe. Tanto es así, que durante este año tiene previstas 30 inauguraciones. Son nuevas aperturas, entre las que se incluye el aterrizaje a Latinoamérica, con Guatemala y México como localizaciones clave, y la llegada a Roma del primer flasgship.Exactamente en la estación de Termini.Además y con el objetivo de seguir creciendo en la ciudad eterna, Milán también acogerá un TGB, ya que Italia es también un mercado prioritario para la marca. De ahí que esta sea la primera cadena española de hamburgueserías en número de locales y la más internacional. Asimismo, una de las virtudes de esta marca de Restalia radica en su alta capacidad de transformación y adaptabilidad a los diferentes canales de venta, tanto en los propios restaurantes, con servicios de delivery y take away, que son pura tendencia y en los que el comensal encuentra una carta y ofertas exclusivas.

Recordemos que fue allá por el año 2013 cuando la marca rompía todos los moldes de la restauración organizada en el mercado de las hamburguesas, hasta entonces copado por los clásicos conceptos americanos.

La creación del concepto duró meses y una de las claves del éxito fue el pan, de receta propia. Este siempre ha sido uno de los rasgos diferenciales, ya que en aquel momento en España se comía pan industrial, sobre todo. Saludable y elaborado con ingredientes naturales y de calidad, destaca su practicidad al ser fácil de servir, de maridar y de comer. Por supuesto, la carne es igualmente importante y es cien por cien natural y planchada al momento del pedido. En cuanto a las salsas, son otro elemento muy pensado y la mayoría son de creación propia. Entre ellas, la especial TGB, la Cajún y la BBQ. De las cinco hamburguesas que anunciaba la primera carta, cuatro siguen hoy al ser de las más demandadas por los clientes. Y como marca de Restalia, The Good Burger desde sus inicios nació junto con su ya conocida promoción 2x1. Al mismo tiempo que se ha desarrollado el producto, se ha llevado a cabo el diseño de la marca y del packaging.

Y lo cierto es que es los comensales llevan diez años disfrutando de una hamburguesa inmejorable, elaborada a partir de materias primas de excelente calidad, que saborean en vajillas reutilizables y acompañan con refrescos en vasos de cristal. De ahí que la experiencia en cada uno de los locales resulte imbatible y siempre quieran volver convirtiéndose así en fieles a TGB.

Muy recomendables son la Meatless Burger y la Crunchy Chickenless, con carne cien por cien vegetal, base de proteínas vegetales, pan vegano, de receta exclusiva, y bacon no meat, perfecta para paladares veganos y vegetarianos, aunque el top cinco son la TGB, la Cheeseburger, la BBQ Burger, la Pollo crunchy y la Pulled pork, ya sea con patatas bastón, gajo o los Epic chicken. ¿Cuál es tu menú preferido?