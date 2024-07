Hoy abre Time Out Market Barcelona en el Port Vell de Barcelona, donde podemos probar las mezclas de la coctelería Paradiso

El mercado gastronómico y cultural, que reúne lo mejor de la ciudad bajo un mismo techo, sus mejores chefs, restauradores, bares y también sus experiencias culturales, ya es una realidad en Barcelona. Con vistas a la ciudad, al puerto deportivo y al mar, el mercado ocupa 5.250 metros cuadrados y acoge una afinada selección editorial de 14 cocinas, un restaurante de servicio completo, 4 bares (dos interiores y dos exteriores), un espacio para eventos y un estudio de pódcast, todo ello, seleccionado minuciosamente bajo la curación editorial por la que Time Out es reconocido.

Time Out Market Barcelona dispone de un espacio excepcional para celebrar y explorar los talentos culinarios y culturales locales, tanto consagrados como promesas emergentes, con el objetivo de representar el auténtico sabor de la capital catalana. Así, el “line up”, de Time Out Market Barcelona incluye:

-El chef Jordi Artal, con dos estrellas Michelin, aporta su curiosa y creativa visión de la cocina catalana.

-Después de haber ganado dos estrellas Michelin con sus restaurantes, el chef Fran López crea una experiencia gastronómica que lleva su firma.

-La pareja de chefs revelación Lena Maria Grané y Ricky Smith, de BaLó, ofrecen sus sabores más personales entre Barcelona y Londres.

-Darvaza juega con fuego en Time Out Market Barcelona para ofrecer sus propuestas de alta cocina a la brasa.

-Can Ros Barceloneta elabora sus mejores platos de arroz en el Time Out Market Barcelona.

-La cocina tradicional catalana y de mercado de Casa Amàlia acoge el restaurante de servicio completo de Time Out Market Barcelona.

-Xuba Tacos, del chef ganador de dos estrellas Michelin Antonio Sáez, ofrece sus espectaculares tacos.

-RiasKru sirve el mejor marisco de la ciudad, en versiones clásicas y creativas.

-Bar Nuri deleita con las tapas de siempre hechas con el mejor producto de temporada.

-Casa Guinart sirve los platos más disfrutones de la cocina catalana con ingredientes locales.

-La Balmesina, una de las grandes pizzerías de Europa, ofrece su pizza gourmet, ligera y con producto de gran calidad.

-Las clásicas y deliciosas hamburguesas de La Real Hamburguesería se degustan también en el Time Out Market Barcelona.

-Monster Sushi aporta una explosión de sabores japoneses en frío y caliente.

-Bubó deleita con su alta chocolatería y pastelería creativa.

-Café de Indias ofrece una exquisita selección del mejor café natural.

-Paradiso, el referente internacional de la coctelería moderna, aporta su mixología creativa.

-Y, además, Colmado Múrria, decanos del colmado delicatessen en Barcelona, ha abierto su segunda tienda en 126 años... ¡en Time Out Market Barcelona!

Time Out MarketBarcelona también cuenta con Estrella Damm y Coca-Cola como socios de lujo y patrocinadores oficiales.

Mucho más que gastronomía: el Market también cuenta con un emocionante programa de actividades culturales

Time Out Market Barcelona no sólo cuenta con los mejores chefs y restaurantes más apreciados de la ciudad. Reflejo de la vibrante escena cultural de la ciudad, el mercado dispone además de una programación continua durante todo el año. Para empezar, con propuestas de talentos locales, como Drag Queen Sarah Brown –jueves noche–, DJ HAL9000 –sábado por la noche–y Just for your Kids, que organizan actividades familiares los fines de semana por la mañana.

El arte urbano, como parte de las culturas más underground que la insignia de Time Out lleva décadas descubriéndonos, también tiene su rincón en el nuevo Time Out Market Barcelona.

A ambos lados del mercado, saliendo a dos de las terrazas que hacen esquina, se estrenan sendos murales de arte urbano, con estilos muy diferentes, que son un homenaje a la cultura de Barcelona: una muestra de la diversidad que identifica a la ciudad y su capacidad de convertirse símbolo internacional del cosmopolitismo, acogiendo por igual a los oriundos y a los que vienen de fuera y la hacen suya.

La catalana Marina Capdevila representa en su mural a la cultura local con una imagen llena de energía, colorido, gente bailando en homenaje al Time Out Market Barcelona, “un espacio en que todo el mundo vibra, con un guiño a la ciudad, a su típico vermut y a las palmeras de la Barceloneta. Por otro lado, la artista vasca Amaia Arrazola, instalada y acogida por Barcelona, ha hecho un mural donde representa su propia experiencia en la que ya es su ciudad: “Barcelona es más que cultura, es vida, y en el mural he querido representar toda esa variedad de momentos que la ciudad te regala”.

Sílvia Nuri, directora general de Time Out Market Barcelona, ha explicado que “nuestro equipo ha pasado más de un año desarrollando y curando la selección gastronómica del Market, identificando el talento local de todo tipo de cocinas que hacen de nuestra ciudad un destino culinario de referencia. Estamos increíblemente emocionados de abrir nuestras puertas y ofrecer a nuestros clientes el verdadero sabor de la ciudad. Abrimos 364 días al año, todos los días de la semana, para que los clientes puedan venir a desayunar, comer, cenar, disfrutar de nuestros eventos culturales o tomar una copa. Es un espacio al que se puede acudir solo, con familia o con amigos; un lugar vibrante y divertido en el que hay opciones para todo el mundo, hecho por y para los locales. Es un lugar donde dices adiós al FOMO (Fear of Missing Out, miedo a perderse algo).

El de Barcelona es el primer Time Out Market en España. En 2014 abrió en Lisboa el primer mercado gastronómico y cultural con curación editorial de todo el mundo. Desde entonces, Time Out Market ha abierto sedes en otras ciudades y actualmente hay nueve mercados abiertos, con diversos planes de apertura. Se trata de un concepto muy popular en el que la ejecución de cada detalle está cuidadosamente trabajada.

Dirección: Moll d'Espanya, 5, 08039, Barcelona | Segundo piso

Desde mañana abre de 10 a 24 h. Paradiso hasta la 1 de la madrugada.