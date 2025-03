Jordi Roca y sus sobrinos, Marc y Martí Roca, nos animan a cocinar, aunque tengamos "La nevera medio llena"

¿Alguna vez has cocinado un pollo entero y te ha sobrado la mitad? ¿Has organizado una fiesta en casa y te han sobrado patatas fritas? ¿O tal vez te han dejado plantado y donde iban a cenar dos, ahora cena uno solo? A veces, es difícil calcular las medidas exactas y acabamos desperdiciando comida, que podría haber sido perfectamente aprovechada. De hecho, de media un tercio de los alimentos que se cocinan cada día en el mundo acaba en la basura.

Tened a mano el libro “La nevera medio llena. Aquí no se tira nada” (Planeta Gastro), publicado por Jordi Roca junto a sus sobrinos, Marc y Martí Roca, porque, os aseguro, nos dan una lección. ¿Por qué? Porque de la nevera medio llena, como el vaso, siempre se pueden aprovechar las sobras o aquello que aparentemente no tiene demasiado recorrido como posible plato. Ellos son los autores de geniales, fáciles y divertidas recetas de aprovechamiento.

Son platos extraordinariamente creativos y sencillos con ingredientes sorprendentes. Entre ellos, la tortilla de ganchitos cocinada con huevo y este festivo snack, los bikinis con sobras de pollo en un delicioso sándwich, el hummus con garbanzos de un tupper interminable, en el que estas legumbres se convierten en una increíble crema para untar o o la pizza Mex, elaborada con los nachos sobrantes de una fiesta de pijamas.

«Cada vez que abres la puerta de tu nevera, te encuentras con un paisaje único”, confirma Jordi Roca quien, continúa, confirma que “no importa si está casi vacía, llena de sobras o repleta de esos ingredientes con los que no sabes bien qué hacer. Esa nevera es como un lienzo en blanco que nos invita a crear algo nuevo, a disfrutar del acto de cocinar sin miedo y con la mente abierta”. Por eso, “La nevera medio llena” nace de esa idea: “La de aprovechar lo que tenemos a mano, sacarle partido a lo cotidiano y convertir cada comida en una pequeña aventura gastronómica”. Se trata de un libro que no es un recetario al uso, ni tampoco pretende serlo. Sobre todo, porque entre sus páginas no encontramos platos complicados, ni técnicas imposibles. Qué va. Porque: “Lo que queremos compartir son recetas pensadas para el día a día, informales, fáciles de seguir y, sobre todo, sabrosas. Es un proyecto que hemos creado entre mis sobrinos, Marc y Martí, y yo; nos hemos lanzado juntos en este viaje culinario con una idea clara: hacer que cocinar sea divertido y accesible para todos. Cocinar para disfrutar, no para impresionar”.

Asimismo, explica que “hemos creado recetas que parten de ingredientes comunes, de lo que podrías encontrar en cualquier nevera medio llena, y que, con un poco de imaginación, se convierten en platos que sorprenden. Porque no hay nada más satisfactorio que tomar algo que parecía destinado al olvido y transformarlo en un bocado delicioso. El aprovechamiento es una de las ideas clave de este libro. Vivimos en tiempos en los que tirar comida se ha vuelto un lujo que no podemos permitirnos, tanto por el impacto en nuestro bolsillo como en el medio ambiente”.

Por eso, en “La nevera medio llena. Aquí no se tira nada” (Planeta Gastro) encontramos recetas que nos enseñarán a aprovechar esas sobras que, a menudo, no sabemos cómo reutilizar: el trozo de queso olvidado, las verduras que empiezan a marchitarse o ese bote de salsa que ya casi ni recordabas que tenías. El reto es pensar más allá de lo evidente. ¿Por qué no convertir esos restos en una nueva cena memorable? ¿O usar los ingredientes más humildes para preparar algo digno de celebrar? “Creemos que hay una enorme satisfacción en crear algo rico con lo que tienes a mano, y queremos que sientas esa misma emoción al probar estas recetas».

Según palabras de Marc y Martí Roca, «vivimos en una era en la que la sostenibilidad y la conciencia ambiental son cada vez más cruciales, y la cocina no es una excepción. Este libro nace con una misión clara: reactivar el hábito y el entusiasmo por cocinar en casa entre los jóvenes, ha­ciéndolo de manera divertida, creativa y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra intención es transformar los restos y los ingredientes sobrantes en platos deliciosos e innovadores, demostrando que aprovechar al máximo lo que tenemos puede ser tanto una práctica inteligente como una experiencia gratificante».

La idea de este libro surge de su propia experiencia como estudiantes. Cuando comenzaron a vivir por primera vez fuera de casa y se enfrentaron al reto de gestionar los alimentos de manera eficiente mientras mantenían el presupuesto bajo control. Aprovechar los conocimientos adquiridos en la cocina de El Celler de Can Roca y experimentar con lo que tenían a mano les llevó a descubrir formas creativas y sabrosas de transformar restos en platos exquisitos: “Poner todo eso en familia, en este libro, también ha sido nutritivo y saludable para nosotros”, reconocen.

Ensalada de noodles de Jordi Roca Cedida

Receta de la ensalada de noodles

Ingredientes

Noodles, vinagreta de soja, cebolla picada, pimiento rojo en juliana, zanahoria en juliana, cebolleta en láminas, hojas de cilantro, avellana tostada cortada por la mitad.

Vinagreta de soja: 45 g de salsa de soja, 30 g de vinagre de arroz, 15 g de aceite de sésamo, 5 g de azúcar (opcional), 2 g de jengibre (opcional).

Ensalada de noodles: 300 g de noodles, 10 g de cebolla picada, 30 g de pimiento rojo en juliana, 30 g de zanahoria en juliana, 100 g de vinagreta de soja

Presentación: 20 g de cebolleta en láminas, 10 g de avellana tostada cortada por la mitad y hojas frescas de cilantro.

Preparación

1. En un bol pequeño, mezcla la salsa de soja, el vinagre de arroz, el aceite de sésamo, el azúcar (opcional) y el jengibre rallado (opcional).

2. Bate los ingredientes hasta que estén bien combinados.

3. Prueba la vinagreta y ajusta el sabor a tu gusto, agregando más salsa de soja, vinagre o azúcar si es necesario.

4. Úsala inmediatamente o guárdala en un recipiente hermético en la nevera como máximo una semana.

Para la ensalada de noodles:

1. Hierve los noodles en agua durante 4 minutos.

2. Deja enfriar y coloca todos los ingredientes en un bol.

3. Mezcla muy bien y refrigera al menos 30 minutos en la nevera antes de servir.

Presentación:

1. Coloca la ensalada de noodles en un plato hondo.

2. Añade las cebolletas laminadas, las avellanas tostadas y unas hojas de cilantro para el toque final.

Bagel con hamburguesa Cedida

Bagel con hamburguesa de calabacín y mozzarella

Ingredientes

500 gr. de calabacín, 50 gr. de cebolla picada, 5 gr. de ajo rallado, 20 gr. de cebolla tierna picada, 2 huevos enteros, 5 gr. de brotes de hinojo picado, 70 gr. de harina, sal al gusto, aceite de oliva para freír.

Presentación: Pan estilo bagel, queso mozarella en láminas al gusto

Utensilios: Rallador, bol, cuchillo y sartén.

Preparación:

1. Ralla el calabacín y colócalo en un bol con un poco de sal. Déjalo reposar media hora para que suelte el agua.

2. Estruja y escurre el calabacín rallado y mezcla con el resto de los ingredientes.

3.Forma oequeñas hamburguesas y dájalas reposar en la nevera durante una hora.

4.Calienta un poco de aceite en la sartén y fríe las hamburguesas de calabacín por ambos lados hasta que estén doradas.

5. Retira las hamburguesas y colócalas sobre un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Presentación: Corta el bagel por la mitad y tuéstalo ligeramente en una sartén. Después, coloca 4 hamburguesas de calabacín intercaladas con las láminas de mozzarella.

Se trata de una receta ideal para aprovechar esos calabacines que ya llevan un tiempo en la nevera.