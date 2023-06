Numanthia 2018, la nueva añada de su vino insignia, sale al mercado la semana que viene

Este 2023 es un año de celebración para Bodega Numanthia. Dirigida por Lucas Löwi y perteneciente al grupo de lujo francés LVMH, la bodega cumple 25 años desde su fundación en Toro y ha mostrado en Madrid su cosecha 2018 de Numanthia, probablemente una de sus mejores añadas hasta ahora y que saldrá a la venta la semana que viene.

Bodega Numanthia nació para ser un referente en la DO Toro y en el mundo con el único objetivo de ser la guardiana de uno de los viñedos más viejos del planeta. La bodega cuenta con un patrimonio vitícola único, viñas de más de cien años, auténticas supervivientes que resistieron a la filoxera y al paso de los años.

Este último año la bodega ha recibido excelentes puntuaciones por parte de la crítica internacional, posicionando sus vinos entre los mejores del mundo. Este reconocimiento viene fortalecido por un cambio de estilo emprendido desde su llegada por Lucas Löwi y su equipo, marcado por la búsqueda de una mayor frescura y elegancia en estos vinos que evolucionan tan bien en el tiempo. Si hay algo que no ha cambiado en este cuarto de siglo, es la diversidad de terruño que ofrece la DO Toro y que es precisamente uno de los pilares de este proyecto, ya que Numanthia es la única bodega de la región que cuenta con parcelas repartidas por toda la DO. “Las más de cien parcelas que conforman Numanthia 2018 proceden de más de 30 elaboraciones diferentes, que captan la singularidad de nuestras viñas viejas”, destaca Jesús Jiménez, director técnico, quien añade: “Gracias a esa diversidad de parcelas, Numanthia representa la expresión más completa de la DO Toro”. Fiel a su espíritu de resistencia, Bodega Numanthia ha emprendido una lucha contra el cambio climático a través de multitud de incitativas, tanto en el campo como en el proceso de elaboración de sus vinos. Un buen ejemplo es el proyecto de reforestación iniciado el año pasado con la plantación de 2.500 árboles. “El objetivo principal de esta reforestación es crear un ecosistema enriquecido alrededor de nuestros viñedos: incrementar la vida en los suelos, la presencia de insectos, aves, animales… También es una forma de mitigar nuestro impacto ambiental porque esas plantaciones van a absorber carbono”, explica Marine Rouselle, enóloga y responsable de sostenibilidad de la bodega.

El año 2018 se caracterizó por una primavera lluviosa, seguida por un verano seco y caluroso, especialmente en el mes de agosto. La vendimia comenzó a mediados de septiembre con perfectas condiciones sanitarias, pero con algo de pasificación, lo que implicó hacer un trabajo de selección mayor.

En las notas de cata se aprecia el color picota madura con reflejos rubí. En nariz el vino se muestra elegante, amable, serio y profundo, con recuerdos a frutillos rojos, cacao, monte bajo, especias dulces y fondo floral. La entrada es amable, amplia y golosa. Muestra una gran expresión y balance, con tanino pulido y bien cubierto mostrando una gran sensación de volumen. Frutillos maduros como arándanos y grosellas, notas de canela, nuez moscada y un final con recuerdos de romero y grafito lo hace largo y complejo. La buena acidez lo alarga y permite que este vino pueda ser disfrutado en los próximos 10 años.

PVP. 55 euros.