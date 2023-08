Pintarroja, el chiringuito de Eugeni de Diego: Paz, carabineros y burbujas en Menorca

E n la imagen que ilustra estas líneas, Eugeni de Diego aparece junto al equipo de Pintarroja (pintarrojamenorca.com), el chiringuito que estrena en la entrada del puerto de Mahón (Menorca). Una experiencia, dice, enriquecedora, que prevé que el verano que viene sea, incluso, mejor. Para idear este concepto, se inspiró en el Rafa’s, de Rosas, al que acudía con otros bullinianos durante sus años en el restaurante que cambió el paradigma de la gastronomía española con Ferran Adrià al frente: «Quería hacer lo mismo con una plancha, un muy buen producto y profesionales de la isla que estuvieran en el día a día», afirma el cocinero, quien apuesta por una culinaria directa y fresca. Los carabineros y la ensalada de tomate con queso de Mahón son manjares para abrir boca. También, la esqueixada de bacalao, el tartar de atún con aguacate, el bikini de sobrasada con miel, los chipirones fritos y los mejillones con sobrasada. Un platazo es la langosta o las gambas con huevos fritos y patatas. Mientras que de la plancha parten también gambas, los canyuts, las zamburiñas, las cigalitas, las sardinas, y el solomillo con foie, servido con patatas o con ensalada: «Estamos conociendo a los proveedores, que nos facilitan una materia prima de mucha calidad», añade al tiempo que nos explica por qué Menorca ha sido la escogida: «Es un lugar que me gusta, porque he ido desde niño. Además, crear un concepto en ella es un reto, ya que de las islas es la que cuenta con una temporada más corta. En un mes y medio, tienes que hacer lo de todo el año. Debes ser capaz de conseguir en una isla tan difícil para un negocio hacer negocio. Si es así, el concepto puede viajar. Y me hace ilusión que lo haga. Creo que es un proyecto que ha encajado. Tanto es así, que culminamos el año cero por encima de lo previsto».

Preguntado por qué detalles debe reunir el chiringuito diez, asegura que «la perfección no existe, sobre todo cuando eres una persona inquieta». Así que, realizó un estudio sobre lo que busca el comensal «y yo en concreto. En Menorca, desde luego, tranquilidad, vistas y Pintarroja las tiene, y comodidad. Y, sobre todo, productos frescos a un buen precio». En definitiva, la labor es dar un bien servicio, una materia prima excelente, servida con una buena técnica, en un sitio confortable en el que estar tranquilo también tomándote un espresso Martini o un trago balsámico con albahaca súper refrescante a disfrutar durante el aperitivo e, incluso, durante la cena. En cuanto a la carta de vinos, cuenta con cerca de 30 referencias, varias de ellas con esa burbuja que tan bien armoniza con las joyas del mar.

Durante la pandemia, Eugeni y Ana Alvarado crearon la empresa Ático en la que cuentan con financieros y cocineros, entre otros profesionales: «Trabajamos una gestión inteligente. Es decir, hemos digitalizado las empresas a través de datos. Es el presente y el futuro de la restauración, porque los costes son más elevados y menos los márgenes. Gracias a esta gestión, me puedo dedicar a diseñar proyectos». Recientes son en Barcelona Colmado Wilmot, un bar de cocina popular muy bien hecha, y Lombo, con recetas auténticas italianas, pero frescas y ligeras.

Su recomendación: mejillones con sobrasada, gambas, cigalas, sardinas...

Mejillones de Pintarroja La Razón

► Dónde:

Moll D’ en Pons, 10. Es Castell. Menorca.

► Precio medio: 35 euros.

► 608 762 427.

► @pintarrojamenorca