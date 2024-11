Pío X Vino Dulce 1903 y Tío Pepe Cuatro Palmas, los mejor valorados en el “James Suckling Jerez 2024 Tasting Report”

James Suckling ha elaborado su “Jerez 2024 Tasting Report” y tras evaluar más de 195 muestras procedentes de la región de Jerez, el experto enológico norteamericano ha otorgado calificaciones por encima de 90 puntos a 24 vinos de González Byass, siendo Pío X Vino Dulce 1903 y Tío Pepe Cuatro Palmas los mejor valorados, con puntuaciones de 100 y 99, respectivamente.

El crítico de EE. UU ha reconocido con excelentes puntuaciones la singularidad de los vinos de Jerez de González Byass. Junto con las ya mencionadas valoraciones, se unen al palmarés las logradas por Tío Pepe Estrella de los Mares y Amontillado Añada 1975, que han alcanzado los 98 puntos, Palo Cortado ida y vuelta, con 97, y Del Duque, Tío Pepe Tres Palmas y Viña Dulce Nombre, con 96. Completan estos resultados Matusalem (95), Tío Pepe Dos Palmas (95), Apóstoles (94), Noé (94), Tío Pepe Una Palma (94), Leonor (93), Tío Pepe en Rama (93), Finca Moncloa Tradicional 2019 (93), Finca Moncloa Tinilla de Rota Dulce 2019 (93), Alfonso (92), Viña AB (92), Solera 1947 (92), Finca Moncloa Tradicional 2020 (92), Finca Moncloa Tintilla de Rota Dulce 2018 (92), Cristina (91) y Tío Pepe (91).

James Suckling es una de las figuras del mundo del vino más relevantes de la actualidad. Tras ocupar durante casi 30 años el cargo de Editor Principal y jefe de la Oficina Europea de "The Wine Spectator", así como el de Editor Europeo de "Cigar Aficionado", el crítico de EE UU lanzó en 2010 JamesSuckling.com. En esta página web especializada, de gran relevancia para el sector vitivinícola, se publican la catas y puntuaciones de unos 10.000 vinos al año procedentes de todo el mundo.

