Tarta de queso con galletas Lotus: la mejor receta para el mejor postre, de la mano de Jon Cake

Probablemente la tarta de queso sea el postre favorito de la mayoría de la población. Pero no existe una receta única, hay miles de variedades distintas, mezclando los lácteos con galletas famosas, mermeladas o incluso chocolate, para acabar de hacer una bomba dulce.

Jon Cake, un ingeniero técnico que ha amasado fama y fortuna preparando en sus locales las que son consideradas como las mejores tartas de queso de Barcelona, se ha visto obligado a recopilar muchas de sus recetas. En su primer y esperado libro"Las tartas de queso más gourmet" (Planeta Gastro), Jon Cake comparte decenas de preparaciones originales de su puño y letra que le han llevado a ser considerado uno de los maestros de esta clase de postre en la ciudad condal.

En este caso, presentamos la "Tarta de queso y café con galletas Lotus". Tan solo dinos si no se te ha hecho la boca agua la leerlo, si las dos neuronas del deseo no han hecho conexión en tu cerebro y ahora necesitas probar esta increíble preparación. Pues resulta que es súper sencillo hacer esta receta, y que no lleva mucho tiempo ni habilidad. Lo que sí necesitarás es autocontrol para no devorarla toda en un santiamén. ¡Mucha atención, que allá van las instrucciones!

Ingredientes:

Para el relleno:

500g de queso crema

50g de chocolate blanco

40g de café intenso

300g de huevo

240g de azúcar

200g de nata 35% MG (materia grasa)

35g de harina

1g de canela

Para la base:

200g de galleta Lotus

90g de mantequilla

Preparación:

Precalentamos el horno a 200ºC.

Para la base, trituramos todos los ingredientes y los disponemos sobre la base de un molde de 22cm, cubierta con papel para hornear, pero dejando libres los bordes. Untamos los borden con mantequilla. Presionamos bien las galletas contra la base del molde y congelamos durante un mínimo de 10 minutos.

Ponemos el azúcar en un cazo hasta que haga caramelo. Seguidamente, vertemos la nata y la canela en polvo, y calentamos hasta que hierva. A continuación vertemos la nata caliente sobre el chocolate blanco, emulsionamos con ayuda de una batidora y añadimos el café (siempre se recomienda hacer dos cafés cortos, antes que uno largo, ya que le dará más sabor).

Mezclamos el resto de ingredientes de la masa, emulsionamos bien y vertemos sobre el molde.

Horneamos a 200ºC durante 24-26 minutos.

Dejamos que repose en frío unas 2 horas aproximadamente y ya podemos servir.

Lo sabemos, cuesta esperar a que se enfríe del todo, pero es un paso necesario. Este paso final es el más difícil de todos, porque conlleva bastante control de los impulsos de dejar el molde limpio en unos minutos. Si has aguardado lo suficiente, tendrás entre tus manos una "Tarta de queso y café con galletas Lotus" firme, dulce, cremosa y lista para ser engullida.

Si quieres aprender a preparar esta y otras recetas como las que han llevado a Jon Cake a convertir su negocio de postres en uno de los más famosos de toda Barcelona, puedes encontrarlas todas en su primer y esperado libro "Las tartas de queso más gourmet" (Planeta Gastro).

La tarta de queso es quizá el postre más universal, ya que existen infinidad de variantes de esta preparación alrededor del mundo. Según apuntan algunos expertos, la primera receta de tarta de queso podría ser la registrada en el año 230 d.C. en un texto literario de Ateneo, un escritor griego nacido en Egipto.

Aún así, se cree que esta preparación pudo comenzar hace casi 4.000 años en la Antigua Grecia, en la famosa Isla de Samos, que se encuentra frente a las costas de la actual Turquía. Originalmente, podría ser preparada a base de mezclar queso con miel y harina de trigo, pasa después hornearlo.