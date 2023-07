Es Torrent, el chiringuito donde Ramón Freixa disfruta de una langosta brutal y de los clásicos raons en una cala recóndita de Ibiza

Estrena restaurante en The Lodge Mallorca. Se llama Singular y se encuentra en una maravillosa finca en plena Sierra de Tramontana, una zona protegida por la UNESCO. En cuanto apague los fogones de su madrileño dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, tomará rumbo a Ibiza. De la pitiusa nos recomienda Es Torrent, situado en Sant Josep de Sa Talaia, más restaurante informal que chiringuito, al que acude desde hace cerca de quince años. Aprovecha sus días de desconexión en esta isla mágica, donde encuentra la tranquilidad que busca, porque sí, «en Ibiza hay muchas ibizas», dice. Del espacio le gusta su ubicación, la cala tan maravillosa en la que se encuentra y el buen servicio que ofrece, con camareros impolutamente vestidos de blancos, una pulcritud, que considera fundamental. También, que hay hamacas en las que le podemos encontrar leyendo este verano «Delito» (Planeta), de su amiga Carme Chaparro: «Todos los veranos coincido con la misma gente, que sólo ves días determinados del año, y eso me gusta», añade Freixa, quien de un chiringuito valora la playa en la que está, la gastronomía, por supuesto, y, repite, la limpieza.

«Campari time»

Le entusiasman los pescados salvajes y el marisco de temporada, como las langostas rojas del Mediterráneo, «brutales», insiste. Por supuesto, la especialidad de la casa: el bullit de peix y la salmorra de pescado, tan típica también, hecha con una ajada de pimienta y limón, que allí bordan: «Es como comer en casa, porque el día anterior es posible encargar lo que quieres comer al día siguiente», explica. El bullit de peix le gusta porque, asegura, no lleva patata y sí pescado salvaje, entre el que destaca el cabracho, el san pedro, el mero y el rape, a disfrutar en un primer vuelco, que antecede al arroz seco con algo de sepia, hecho con el caldo de los citados pescados. Otras joyas del mar de las que no prescinde son el gallo al horno, los tan deliciosos y emblemáticos raons fritos, de los que se devora todo, hasta la piel y las escamitas crujientes, para armonizar con unas burbujas, porque Ramón es «muy de champán». En definitiva, el buen producto es protagonista, de ahí que el comensal foráneo se lleve en la maleta una suculenta idea de la gastronomía local, ya que el espacio ofrece una interesante representación de ésta. Porque en un chiringuito, Ramón pide comer bien, pero que también exista una parte lúdica, porque es sabedor de que a ellos se va a socializar. Tanto es así, que considera la mejor hora para llegar la del aperitivo, que llama el «campari time», momento en el que se refresca con este licor acompañado de zumo natural de naranja y unos buenos hielos para acompañar a unos calamares a la romana, que no a la andaluza. Momentazo que se fusiona con el almuerzo y la sobremesa con el imprescindible café caleta, la bebida de los pescadores, flambeado con agua ardiente, o con un Baileys helado. ¿Un capricho? El corte de helado, de vainilla, nata y chocolate. Durante el verano, se refresca con litros de gazpacho, que elabora con poco pepino y blanqueando el ajo antes. Es decir, extrae el germen del medio y lo escalda. Con una ensalada de sólo lechuga, un buenísimo tomate y cebolla. Y, el día en el que el arroz es protagonista, lo prefiere de espardeñas, gamba roja y con butifarra del Perol.

Su recomendación: arroces, el tan típico bullit de peix y los raons fritos

Arroz La Razón

Donde: Playa Es Torrent. Sant Josep de

Sa Talaia. Ibiza.

Precio medio: 80 euros.

estorrent.net