Veuve Clicquot une champagne y esquí

Andorra y Formigal vuelven a ser las elegidas por la marca de champagne por ser las estaciones más icónicas de los Pirineos

para disfrutar de las mejores comidas y aprés-ski del momento. Se trata de la terraza Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira

y la terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot en Formigal.

En la pista Pi de Migdía, en el sector de El Tarter se ubica una terraza de invierno solaire que reúne todos los ingredientes para convertirse en el mejor espacio para el après-ski. Con música en directo y el mejor ambiente garantizado, ofrece una cocina renovada con un nuevo espacio interior de diseño exclusivo con capacidad para 25 personas que permite vivir un ambiente de lujo y exclusivo apto para los paladares más exigentes.

Los visitantes más sibaritas podrán degustar una gran selección de productos gourmet mientras prueban el mejor champagne y disfrutan de unas vistas increíbles. Su carta resulta bastante variada, ofreciendo desde ostras y sashimi hasta hamburguesas y pizzetas. Además, dispone de varios platos y postres sin gluten. Por supuesto, podrás disfrutar de cualquiera de las botellas de champagne de Veuve Clicquot: Yellow Label, Rosé, Grand Dame, Vintage o Rich y su versión en Rosé, perfectas para tomar con hielo. Puedes consultar su carta aquí.

Durante la temporada, varias activaciones tendrán lugar en esta terraza, destacando especialmente Aperitif ‘Solaire’ In The Snow, una experiencia gastronómica a más de 2.000 metros de altura con capacidad para 100 personas. Desde las 12:30h hasta las 15:30h se podrá disfrutar del momento aperitivo con una selección de productos gourmet cuyos proveedores estarán in situ para poder conocer la historia y esencia que hay detrás de cada marca, todo ello maridado con Veuve Clicquot.

Real Caviar, Chatka, Txogitxu, Rooftop Smokehouse y Ostras Poget son algunos de los productores que estarán presentes durante esta experiencia. Desde diferentes tipos de caviar y ostras, pasando por la delicatesen del cangrejo real hasta llegar a los ahumados y a la carne de vaca vieja y gorda. El acceso a esta activación tendrá un precio cerrado e incluye la degustación en cada puesto de comida maridado íntegramente con Veuve Clicquot, además de otros platos de la cocina.