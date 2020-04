Los abogados de Hugo Sierra se querellarán contra Alejandra Rubio por acusarle de montaje

Todo comenzaba cuando José Antonio Avilés aseguraba en Supervivientes 2020 que había escuchado unos audios en los que Adara Molinero y Hugo Sierra habían tomado la decisión de volver juntos cuando acabase el reality. Esta noticia, que fue negada inmediatamente por Hugo y que provocó que la madre de Adara, Elena Rodríguez, amenazara con demandar a quién hiciera públicos “audios o WhatsApp” de su hija, la ha confirmado por Alejandra Rubio en Viva la vida, que asegura que ha tenido acceso a estas conversaciones.

La hija de Terelu Campos ha asegurado en el programa de Telecinco que ella ha visto una conversación que demuestra que “ambos tienen pactada una supuesta reconciliación cuando acabe el concurso”, testimonio que podría corroborar la información que en su día dio el colaborador.

Tras recibir la información en su teléfono, Alejandra salía de plató para preguntar al director del programa si podía contar o no la conversación que había visto: “Os puedo decir que tienen lo pactado cuando salgan del concurso. No se sabe lo que pasará después, pero ellos lo habrían dejado hablado”, confirmaba la pequeña del clan Campos.

Los abogados de Hugo han hecho público un comunicado solicitando que rectifique esta información o iniciarán acciones legales.

Mientras en el plató de “Viva la Vida” los colaboradores debatían sobre la “bomba” que ha soltado la hija de Terelu, los abogados de Hugo Sierra no han perdido el tiempo en elaborar un comunicado que han hecho público en las redes sociales. En él, piden a Alejandra Rubio que rectifique su información públicamente y en caso de que no lo haga en “un plazo de 48 horas”, interpondrán una querella por calumnias.

Era el hermano de Hugo Sierra, Bruno, quién a través de Twitter comunicaba que estaba tratando de ponerse en contacto con el programa para negar estas informaciones y quién, tras sus infructuosas llamadas a “Viva la Vida” retuiteaba el comunicado del despacho de abogados LEXLITIS.

Desde el despacho se niega la información de la colaboradora asegurando que “son atentatorias contra el honor de mi representado, además de ser del todo inciertas y falaces” por lo que se ha instado “un acto de conciliación previa a interponer una querella criminal contra la señora Rubio Borrego por injurias y calumnias”.

Según LEXLITIS se le ha requerido a que se retracte públicamente en un plazo de 48 horas en un medio de comunicación y pasado ese plazo, si no lo hiciera, se emprenderán acciones legales para proteger el honor y la intimidad de su representado.

Elena Molinero ya anunció que tomaría acciones legales contra quién hiciera público “audios o WatsApp” de su hija.

Estas informaciones que afectan a Adara y a Hugo a quiénes se acusa de montaje han causado la indignación de sus familiares que las niegan rotundamente y están dispuestos a actuar legalmente para proteger su honor. De este modo, Elena y su exyerno se unen para desmentir a todos los que se apoyen las acusaciones vertidas por ell periodista de Viva la vida, José Antonio Avilés.

Elena, muy enfadada, ya adelantó el pasado jueves 8 de abril que quien desvelara algún audio recibiría una demanda. “Cualquier persona que se le ocurra sacar una conversación en la que esté mi hija, bien sea por WhatsApp o audio, le voy a perseguir y va a tener su correspondiente demanda. ¡Con la privacidad de mi hija nadie juega!”, comentaba a sus compañeros.

Por otro lado, parece que Gianmarco también sospecha que estas informaciones puedan tener alguna base ya que ha confesado que Adara le dijo que cuando terminara Supervivientes ella tenía que volver a Palma de Mallorca para “otros temas”. “Yo no sé nada ni me lo imaginaba, pero la verdad es que ella nunca ha sido clara conmigo. Ha puesto las fotos que había borrado de Hugo de nuevo en las redes sociales, a hablarse con su familia... No tenía ni idea de que ellos hablaran, me dijo que no habían mantenido relación y que estaba sola. Nunca supe que había un acuerdo”, dijo el italiano.