Julián Contreras, Aaron Guerrero, Jordi Martín y Alfonso Merlos no son los únicos famosos con los que se ha relacionado a la mujer del momento. Alexia Rivas, periodista y reportera del programa “Socialité” que presenta María Patiño, siempre quiso estar al otro lado de las cámaras, y tras el escándalo desatado tras ser pillada semidesnuda en casa de Alfonso Merlos, novio de Marta López, en pleno confinamiento y en un directo, lo ha conseguido.

Tras descubrirse, sorprendentemente rápido, que era de ella la impresionante silueta que se colaba en la videollamada de Alfonso Merlos con Javier Negre, durante la emisión en directo del programa El Estado de Alarma, pasará a ser ella quién responda a las preguntas, pose ante las cámaras y protagonice la crónica del corazón.

La rapidez con la que ha saltado su nombre a los medios y la falta de pudor con la que la periodista ha atendido a los medios hace sospechar a muchos, que la pillada no ha sido tan casual como se pretende. Su nombre salía a la luz de boca de su jefa, María Patiño, que desvelaba en Sálvame, que alguien se puso en contacto con ella para desvelarle su identidad.

Tras asegurar que no había hablado aún con su reportera y que “Alexia no estaba pasando por su mejor momento”, anunciaba que hoy sábado, en Socialité, los telespectadores podrían conocer, de su boca, su versión de los hechos.

Un actor, un famoso paparazzi, un hijo de Carmina Ordóñez y protagonistas de realities...los amores y desamores de la bella Alexia

Pero no es la primera vez que el nombre de Alexia se relaciona con el de un famoso. Antes de ser cazada con su compañero de cadena, Alexia ya había buscado otros trampolines para obtener su minuto de gloria.

Con Aaron Guerrero, conocido como “Chechu” por su personaje en la serie "Ana y los 7″, comenzó poco después de que el actor participara en el concurso “Mira quién salta”, una relación que le llevaría a pasearse y posar con él en diferentes eventos. Incluso se llegaron a plantear hacer juntos un programa gastronómico de entrevistas que presentaría la periodista, “Como en casa”, proyecto que no llegó a cuajar.

Tras dejarse fotografiar con Julián Contreras Jr., el menor de los hijos de Carmen Ordóñez, en diciembre de 2018, la periodista desmintió la supuesta relación asegurando que sólo estaban cenando. Julián Contreras había subido una imagen del momento a sus redes sociales acompañado de unas tiernas palabras que dieron pie a que se especulara con un posible noviazgo. “La sonrisa es mía. Pero el motivo… eres tú. Gracias por tu compañía”, escribió el hermano de Fran y Cayetano Rivera. Unos días más tarde, la propia periodista desmintió la supuesta relación, reconociendo que sólo estaban cenando.

También ha sido relacionada con el paparazzi, Jordi Martín, conocido por participar en espacios del corazón como “Cazamariposas” y por sus sonadas broncas con Luis Rollán, David Bustamante y Mila Ximénez. El experto en cazar a famosos en situaciones comprometidos y artífice de algunos montajes, parece tener claro que su compañera sólo busca la fama. La aventura entre ellos no acabó bien ,a tenor de las palabras que el fotógrafo dedicó a Alexia tras hacerse viral el vídeo del escándalo.

La chica que se cuela en el vídeo de @alfonsomerlos se parece a una reportera de @socialitet5 o me lo parece a mi? Que casualidad que se cuele en un directo.. Igual es que quiere fama.. — Jordi Martin (@jmartin_ibz) April 23, 2020

Jordi, fue uno de los primeros en descubrir la identidad de la amante de Merlos, algo sorprendente, ya que la imagen de Alexia, algo difuminada por la lejanía en el plano, dificultaba mucho su identificación. El paparazzi puso el dedo en la llaga en la extrañeza que le causó que una profesional de televisión se cuele en paños menores en el plano mientras se realiza el directo.

Pero no han sido las únicas personas conocidas con la que Alexia ha querido ir más allá en su labor periodística. Se rumorea que lo ha intentado con otros famosos, varios participantes de reality, a los que accedía fácilmente gracias a su labor como reportera de Telecinco. Por ello, no sería de extrañar que salieran a la luz, nuevos nombres que alargarían el culebrón más mediático del confinamiento.

Las declaraciones de Alexia a los medios hacen desconfiar de que haya sido casual su “pillada” en casa de Merlos

La periodista de ‘Socialité’ no ha tenido problemas en hablar con varios medios aunque será hoy en su programa dónde hable en profundidad del tema del momento. “Estoy bien y estoy muy tranquila. La gente habla mucho, eso dice más de ellos que de mí”-comentó a la revista Semana-Hace mucho tiempo que rompí con mi pareja (...).

Aunque en sus declaraciones al citado medio no aclaró el tipo de relación que mantiene con Alfonso Merlos, dio a entender, que continúan en contacto y están tranquilos, a pesar de estar ambos en el ojo del huracán.“Claro que he hablado con él. Estamos bien los dos, estamos muy tranquilos, muy contentos. Yo estoy muy tranquila, no me he metido en nada, ellos ya lo habían dejado. Marta López tiene todo mi respeto”.

Unas conversaciones que lógicamente han tenido tras el revuelo ya que ambos debían mantener un discurso único para que su affaire no perjudique aún más su imagen y no tenga consecuencias legales ya que han burlado el confinamiento y las medidas restrictivas de movimiento impuestas por el estado de alarma.

Alexia que vive con una amiga con la que comparte piso en el centro de Madrid, se desplazó hasta la residencia del periodista en Boadilla del Monte en pleno estado de alarma. Razón por la que Alfonso Merlos llegó a asegurar que vivía con su compañera de profesión: “El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo y, por lo tanto, no quiero añadir más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera”.

Por su parte, Alexia, no dudó en secundar la mentira: "¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres y si tienes piscina vas en bikini a la piscina”.

Alexia continuó dando declaraciones a lo largo del día y tras las insinuaciones de Jordi Martín cuestionando que fuera casual la pillada, aclaró que no imaginó que su imagen pudiera ser captada ya que Alfonso “me decía, no te preocupes Alexia, confía en mí que no se va a ver absolutamente nada”.

Marta López era hasta el día que se decretó el estado de alarma la novia oficial de Alfonso Merlos.

Marta López y Alfonso Merlos confirmaron su relación a finales del 2019. Ambos colaboran en el programa “Ya es Mediodía”. El periodista, autor de varios libros sobre terrorismo, era la primera pareja que se le conocía a Marta tras su relación de más de siete años con el empresario Javier Fernández, padre de su hijo pequeño, de quién se separó a principios de 2019. Anteriormente, estuvo casada con el futbolista Jorge Cabeza, con el que tiene dos hijos en común. Merlos, por su parte, estuvo casado con la periodista Marisa Páramo y no tiene hijos.

Marta aclarará hoy en “Viva la vida” si es cierto, como mantiene Alexia y su ex novio, Alfonso Merlos, que la relación entre ambos se rompió durante el confinamiento y cómo se encuentras tras descubrir el engaño.