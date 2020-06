Terelu Campos y Rafa Mora protagonizan una bronca monumental

Terelu Campos y Rafa Mora se convirtieron anoche en los protagonistas del debate de ‘Supervivientes’ y no por comentar el concurso precisamente, sino porque la presentadora y el colaborador se enzarzaron en una bronca monumental que terminó acaparando la atención de todos los allí presentes.

Tras una discrepancia por uno de los concursantes, Rafa Mora hizo palpable la tensión que existe entre ellos y terminó por estallar advirtiendo a Terelu: “El martes voy a contar una cosita en sálvame que ha pasado aquí, póntelo”, a lo que la hija de María Teresa Campos respondía “a mí no me amenaces ni me adviertas porque me lo paso por el forro. Sé que te gusta este momento y a mí no me importa dártelo”.

Ni corto ni perezoso, el valenciano se dispuso a contar lo sucedido: “Voy a tener que suavizar el tema. Terelu Campos sigue pensando que está muy por encima del resto de sus compañeros. Nos han citado a una hora y hemos llegado todos a una hora. El tema está, en que estamos en la reunión y Terelu no llegaba. Como no llegaba varios compañeros han preguntado por ella y nos han dado una explicación de por qué: Ella considera que ella tiene que tener ciertas licencias, vamos que ella viene directamente a plató porque es Terelu Campos”.

Pero la madre de Alejandra Rubio no podía salir de su asombro ante tales declaraciones y se defendía alegando que “es una persona de riesgo”, una teoría que también fue defendida por la presentadora del programa. “Terelu no ha venido tarde porque ella se crea más que nadie como sugería Rafa Mora... Ha venido más tarde primero porque es un protocolo, ella es una persona de riesgo y tiene que proceder de manera distinta. Ella se lo ha comunicado a la dirección y le han dicho que vale”, aclaraba Sonsoles Ónega.

“Si ella no se quiere mezclar con la plebe me parece genial y si dirección se lo permite, me parece genial”, decía el colaborador incrédulo ante las palabras de Terelu.