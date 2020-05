María Teresa Campos sobre la cuarentena: “Me ha cogido débil psicológicamente hablando”

Tal y como conocíamos hace unos días, María Teresa Campos está pasando la cuarentena en casa de su hija Terelu, donde ambas están cuidando al máximo las medidas de higiene y seguridad para evitar cualquier tipo de contagio por coronavirus. Y aunque la matriarca se encuentra en perfecto estado de salud, psicológicamente reconoce que no está pasando su mejor momento.

Así lo confesó anoche en el programa de Risto Mejide ‘Confesiones en Fase Zero’, donde María Teresa entró a través de videollamada para relatar cómo estaba viviendo estos dos meses de confinamiento obligatorio junto a su hija: "Por las tardes jugamos a un juego francés, me hace ponerme una mascarilla y guantes. Aquí no entra nadie en esta casa. Mi zona es abajo donde está mi dormitorio y el baño. A la cocina no me deja entrar”, contó divertida.

“Estoy bien, todo lo bien que se puede estar en una situación como esta. Está resultando más duro para mí porque me ha cogido débil psicológicamente hablando. Hay cosas que no supera uno en un día o en dos”, aunque reconoció que pese a todo es afortunada por la familia que le ha tocado: "Tengo que dar muchísimas gracias por tener la familia que tengo. Primero estuve con Carmen y luego me dijo Terelu que me viniera aquí”.

Además María Teresa confesó en el programa que reza y sabe que tiene un ángel o varios ángeles de la guarda físicos: “Mi angel de la guardia son mis hijas y mi familia”, asegurando que todavía hay miedo en la sociedad ante el virus. “Vivimos en el miedo y no se puede vivir en el miedo, pero ahora no hay otra ya que el virus se ha apoderado de todos nosotros”, dijo.