Pantoja bautiza con motes despectivos a los tertulianos de ‘Sálvame’

Lo cuentan Las Mellis, en el pasado amigas de Isabel Pantoja, hoy desterradas de “Cantora”. La cantante siente una total repugnancia hacia algunos de los integrantes del equipo de “Sálvame” y les ha puesto motes despectivos, que es fácil reconocer a quienes se refiere, pero que, por respeto hacia ellos, nosotros no vamos a descubrir sus identidades.

“Maricón”, “machorra”, “enana”, “el ciego”... son algunos de los calificativos que utiliza Isabel al referirse a cuatro de los integrantes más populares del programa vespertino. Irónicamente, presume de no ver “Sálvame”, una mentora más de quien ha perdido la confianza de su hijo y no coge el teléfono a su hija. Ya le quedan escasos apoyos, el incombustible Agustín, el chico para todo, la señora que cuida a su madre y contesta las llamadas, incluyendo la que Isa hizo a su madre desde “La casa fuerte”, y poco más. Por no hablarse no lo hace ni con sus otros dos hermanos, Juan y Bernardo. Una pena.