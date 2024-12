Javier Alfonso y María Martín de Pozuelo, los reyes de las «smash»

Madrid se ha convertido en el epicentro de las «smash burguers», una reinvención de la hamburguesa que se caracteriza por una diferente técnica de elaboración y cocinado. A diferencia de la receta clásica, la carne se prensa fuertemente contra la plancha, quedando muy crujiente por fuera y jugosa por dentro. Además, suele tener pocos ingredientes, porque como dice el dicho, en la sencillez está la perfección. Un bocado simple para todos los gustos que ha desatado la locura en la capital en los últimos cuatro años.

Una de las" smash burguer" de la carta de "Junk" Cortesía

Para conocer el origen de esta moda nos tenemos que remontar a febrero de 2020, cuando Javier Alfonso Avello (Madrid, 1997) abrió «Junk», el primer establecimiento de «smash burguers» en Madrid. Este joven estudiante de ADE Bilingüe trajo este estilo de hamburguesa a la capital tras un viaje a New York, cuando aún era totalmente desconocida en nuestro país, y sin ser consciente de que desataría la locura por la «smash» menos de cuatro años después.

Javier Alfonso Avello Cortesía

Los inicios de «Junk» no fueron fáciles. Aunque a día de hoy puede presumir de ser la ganadora de la «Mejor Hamburguesa de España en 2022» y cuenta ya con 2 Soletes Repsol, no ha sido un camino de rosas para Javier llegar hasta aquí. El primer establecimiento abrió en febrero de 2020 y menos de un mes después estalló la pandemia. «Tuve que sobrevivir siendo camarero, llamando a todos mis amigos para que fueran al local... ¿Quién nos iba a pedir por Delivery? No nos conocía nadie. Teníamos cinco pedidos al día», explica el empresario a LA RAZÓN. Ante esta situación, tuvo que reinventarse y poner toda la carne en el asador, montando un foodtruck ese verano en Sotogrande, momento en el que descubrió que su producto sí podía triunfar. «Ahí vi que tenía que tirar para adelante con el concepto porque la gente está haciendo cola para comprar mis burguers».

Su novia, tras las redes

«En Navidades de 2021 comenzamos a despegar definitivamente con Delivery, nos apuntamos al campeonato de hamburguesas de 2022, lo ganamos y se desató la locura», explica Javier. Ese mismo año comenzó la influencer María Martín de Pozuelo (Madrid, 1999), su pareja, a llevar todo el marketing y las redes de «Junk» otro de los puntos fuertes de su éxito, ya que ella acumula más de un millón de seguidores en sus plataformas. Con un buen producto y una buena campaña en redes, la popularidad de esta marca comenzó a subir como la espuma. «Las redes han tenido mucho impacto en nuestro éxito. Todos los seguidores que tenemos son reales. Estoy bastante orgulloso. Estamos mejorando y las redes han sido un éxito. Ha sido nuestro escaparate. Nos hemos apoyado mucho en las redes. Nos parece una manera muy honesta de mostrar nuestro producto», explica Javier a este periódico.

Javier y María conforman una de las parejas jóvenes más exitosas –y de moda– de la actualidad. Además, también forman un buen tándem a nivel sentimental y empresarial: él, el rey de la «smash» de Madrid; ella, la gran influencer del momento.

Ya hay seis locales en Madrid y vende más de 100.000 hamburguesas al año. «Cuando empezamos no pensé que podríamos llegar hasta aquí. Es algo que piensas, pero no te das cuenta de lo que significa. No nos esperábamos crecer así de rápido» confiesa Javier. Convencidos de esta buena trayectoria y sus perspectivas de futuro, María Martín de Pozuelo termina el año radiante como una de las últimas incorporaciones a Vertical, la agencia de representación de otra grande del sector María Pombo. Con «Junk» ya totalmente despegado en redes, María busca ahora centrarse en sumar para su marca personal.