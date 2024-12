La crónica de Marta Robles: Dos misas con ausencias, una conferencia de presidentes fallida y Franco resucitado

LUNES

Empezamos la semana con otra, ejem, cagada diplomática. Y van… En esta ocasión, resulta que se reabre la catedral de Notre Dame después de aquel incendio pavoroso y se invita a los jefes de Estado de tooooda Europa. Menos los nuestros. ¿Por? Puessss… «Pero no fueron tantos jefes de Estado», le resta importancia Óscar López. No… ¡solo 42! El caso es que los Reyes dijeron que no habían ido por «cuestiones de agenda». También lo dijo el ministro de Cultura. En la agenda de Urtasun había una cita ineludible: el Circo Mundial. Estaba tan emocionado el ministro con el circo que olvidó avisar a Exteriores para que fuera Albares, o mandara a alguien, aunque fuera el embajador… Pues ni el Tato, oye.

El mismo día, cae Bachar al Asad ante las fuerzas rebeldes con Abu Mohammed al Jawlani, anteriormente militante en varios grupos islamistas y con algunos cuellos rebanados, «pecadillos de juventud», arguye él, a la cabeza… Echan a la alimaña de Al Asad, que junto con su padre tuvo a los sirios oprimidos durante 50 años y cuyas atrocidades se han ratificado al abrir esas mazmorras con aparatos de tortura medievales y hasta salas para disolver a los presos en ácido…

Está claro que Al Jawlani no parece garantizar que a los sirios les espere una democracia, aunque a saber… Se supone que un tipo viajado, con estudios en Londres y mujer británica como Al Asad debería haber sido un demócrata y no un sátrapa; así que igual los dirigentes con pasado terrorista acaban siendo los artífices de una Siria en paz y libertad… No parece, pero, ojalá.

MARTES

Misa por las víctimas en Valencia y no acude el presidente Sánchez. Oye, tenía cosas más importantes que hacer…Además no era un acto de Estado, así que… A puntito estuvo de no mandar ni a medio ministro. Al final reculó y fue la vicepresidenta Montero acompañada del de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Innovación y Universidad, Diana Morant. Tanto ellos como sobre todo Mazón fueron abucheados (¿por eso no quería ir el presidente?).

Los únicos que, de nuevo, fueron recibidos con cariño fueron los Reyes…Estuvieron cuarenta minutos con los familiares de las víctimas a la salida. Y fueron tan cercanos que hasta un tipo se pasó de la raya dejando pegada su manita a la cintura de la Reina. En fin…

La Reina no montó el pollo, que para eso es la Reina, pero seguro que se quedaría con las ganas. De eso y de más cosas, porque cuando una señora le preguntó por las presuntas negligencias ella respondió con un «si yo pudiera hablar…» nada protocolario, pero que resultó tan cómplice que se lo agradecimos todos. La gestión de los Reyes en este asunto ha sido impecable. Solo gestión emocional, sí. Pero impecable.

MIÉRCOLES

Sánchez anuncia un centenar de actos ¿para conmemorar la muerte de Franco? Pero, oigan, ¿esto qué sentido tiene? Si Franco murió de viejo y en su cama, si luego ocupó el poder Arias Navarro…Conmemoren la democracia, hombre, no la muerte del dictador; nadie liberó a España… se murió de viejo. Allá donde esté, Franco debe de estar contentísimo de que Sánchez no pare de resucitarlo...

JUEVES

Declara Ábalos y lo niega todo. La culpa no fue del chachachá, claro, pero sí de Koldo, de «la persona de Koldo», como se refiere el asesor a sí mismo. Él era según el ex ministro, quien se relacionaba con Aldama y todo lo demás… Vamos, Ábalos ni sabía lo que pasaba. Los socialistas contentísimos con la declaración del ex hombre de confianza del presidente. Pero, vamos a ver, ¿alguien se esperaba que Ábalos fuera a decir la verdad? La investigación de la UCO desmiente parte de su discurso; aunque, claro, Ábalos ya ha dicho ante el supremo que esa investigación es ilegal…

Entretanto, en el Congreso la portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras, ha exigido a los socialistas «que muevan el culo y hagan su trabajo en Cataluña», que si no… Y, claro, Sánchez ha dicho a toda velocidad que cumplirá lo acordado y Santos Cerdán se ha ido para Suiza para ver a Puigdemont quién sabe con qué regalito… Es que se juegan los presupuestos generales del Estado y su Gobierno, así que… Lo que diga el prófugo.

VIERNES

Acaba la semana con una bonita conferencia de presidentes en Santander. Los autonómicos con el nacional. Pues muy bien. Se corta la tensión a hachazos. Entre Ayuso y Sánchez más, claro; pero el resto también está que trina, porque, oye, ninguno quiere que su tierra sea menos que Cataluña con su financiación singular…Era la crónica de una conferencia fallida anunciada…