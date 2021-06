Esta es la iglesia donde se casará Belén Esteban

Aunque hay otra parroquia en construcción, en la zona conocida como Miramadrid, más cercana al domicilio de Belén Esteban, será la de San Vicente Mártir, del Siglo XVI, la elegida para unir en matrimonio a la colaboradora de Sálvame y su marido. Son los únicos templos consagrados que existen en Paracuellos del Jarama.

“Dentro de dos semanas hago dos años de casada y me volvería a casar otra vez y me encantaría… ¡Que me voy a casar otra vez por la iglesia!”, confesaba emocionada en su programa revelando que su sueño se truncó por la pandemia. “Me iba a casar en junio. Tiene más ganas mi marido que yo, porque yo estoy casada. Pero como él es de Paracuellos le hace ilusión casarse en su pueblo”.

“Nos queremos casar el año que viene”

Tal y como confesó la colaboradora en Sálvame la colaboradora, se casarán el próximo año en el pueblo donde residen por expreso deseo de su marido, oriundo de Paracuellos del Jarama. Con el objetivo de satisfacer este deseo de celebrar una ceremonia religiosa en su pueblo natal a Belén no le queda más remedio que hacer el paseíllo al altar en el único templo existente en la localidad capaz de albergar a todos sus invitados: la iglesia de San Vicente Mártir.

Parroquia Miramadrid en Paracuellos del Jarama

No hay más opciones: la iglesia de la Sagrada Familia (conocida también como la parroquia de Miramadrid), desluciría mucho el evento ya que es un templo prefabricado provisional. Un par de barracones en un paraje que parece un descampado, rodeados de algún chalet. De hecho, en esta parroquia que depende de San Vicente Mártir, apenas se celebran misas por problemas de aforo. Se espera gran afluencia de prensa, amigos y famosos ya que, como dijo la tertuliana, “Este año no hemos podido por el Covid, que era poca gente. Nos queremos casar el año que viene y hacerlo con toda la gente que queremos”.

Pero, se case en una o en otra, el párroco será el mismo: Don Victor Manuel, un cura estricto en el cumplimiento de las normas, por lo que la pareja tendrá que hacer el Cursillo Prematrimonial allí. Él, si no hay ningún contratiempo, será el que selle el compromiso entre la ex de Jesulín de Ubrique y el conductor de ambulancias en junio de 2022. Belén volverá a vestirse de blanco (será la tercera vez que lo haga) y es probable que sea su íntimo amigo, Raúl Prieto, quien repita como padrino y la acompañe hasta el altar.

La exclusiva, si la hay, no podrá garantizarse, al menos, en la ceremonia religiosa. Es la casa de Dios y no se puede impedir la entrada a sus feligreses, por lo que todo el mundo podrá ver a Miguel Marcos besando a Belén en el altar tras el intercambio de alianzas. En su boda civil, vendida en exclusiva, no hubo una sola fotografía del novio que se niega a formar parte del espectáculo y los negocios de su mujer en la prensa del corazón. Sólo podrán impedir las miradas indiscretas en el lugar donde tengan previsto realizar la celebración, donde estará acompañada de todos sus amigos famosos y de su hija Andrea, muy reacia a prestarse al business familiar.

Una iglesia del Siglo XVI con el escudo de los Medinaceli y la escultura del mártir

El templo, considerado bien de interés cultural, es uno de los pocos monumentos de este pueblo situado a orillas del río Jarama y sobre un cerro que, por su cercanía a Madrid, ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años y ha adquirido relevancia nacional por ser el lugar elegido para vivir por la “princesa del pueblo”. Hasta entonces, era tristemente famoso por los fusilamientos que acontecieron durante la guerra civil en la llamada batalla de Madrid. A las afueras del pueblo tuvo lugar la matanza, por parte de fuerzas leales a la II República Española, de casi 2.500 presos.

Iglesia de San Vicente Mártir, el templo dónde se casará Belén Esteban en Paracuellos del Jarama

La Iglesia que se sitúa en el centro del pueblo comenzó a construirse en 1587 por el sobrino del cardenal Tavera, responsable de gran parte de las principales obras de la arquitectura española de su tiempo. La villa fue vendida por el rey el rey Felipe II a una familia de la nobleza, y finalmente, acaba en manos de la casa ducal de Medinaceli. En 1640 finalizaron las obras por lo que la decoración interna sigue el estilo barroco tardío.

Se trata de una construcción exenta, dedicada al mártir San Vicente, de planta rectangular y que está dividida en tres naves longitudinales. El acceso al interior se realiza por unas sencillas puertas. Una de ellas conserva el escudo de la casa de Medinaceli, y la otra, dentro de una hornacina, la escultura de San Vicente, que ha llegado hasta nuestros días. Construida con pilastras ladrillo y con cajones de mampostería, destaca su torre.