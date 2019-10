Akelarre en Monserrat

Estamos en un momento de cambios absolutos en la forma de enfrentarnos a la vida y al futuro, aunque soy de las que piensa que el futuro es hoy. Me asombra la pasividad y permisividad general ante hechos que me parecen condenables y sin embargo «el personal» ni se arruga. La falta de rigor al juzgar los hechos dependiendo si estos vienen de la mano izquierda o de la derecha o esa tercera vía que es el vergonzoso independentismo catalán es asombrosa. ¿Qué les parece el akelarre que montaron en la Basílica de Monserrat los Mosén, los Pujol Ferrusola, el impresentable Quim Torra y compañía, en una vigilia Pascual que daba mucha vergüenza e indignación a cualquier persona con un mínimo de ética? Marta Ferrusola, mujer de Pujol, una familia organizada al más puro estilo calabrés o siciliano, vació las arcas de Cataluña de la forma más cínica y cutre que nunca pudiéramos imaginar. La Ferrusola enviaba millones de euros con mensajes religiosos dignos de una obra cómica...Ese encierro en el que se encontraba lo más corrupto de Cataluña para rezar porque nada ocurriese a los que en aquel 1 de octubre de 2017 se saltaron leyes y Constitución, sin medir las consecuencias y demostrando una vez más las carencias intectuales y de sentido común de ese grupo insurrecto apoyados por la Iglesia catalana y abriéndoles las puertas de un lugar sagrado y lleno de historia. De la misma forma, una gran parte de la Iglesia vasca apoyó a ETA escondiendo a los terroristas y rezando por ellos, no por las víctimas. Sólo hubo un listillo, Carles Puigdemont, que se largó como buen cobarde dejando a sus compañeros de fechorías al pie de los caballos mientras Rajoy con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, miraban hacia otro lado dejando a los españoles sin capacidad de reacción ante tanto abandono de sus obligaciones, entre ellas, la de proteger a nuestra policía nacional acorralada y expulsada de los hoteles donde se alojaba. Nunca olvidaré esta escena humillante que un Estado de Derecho jamás debería permitir. Esperamos sentencia contra los líderes independentistas y veremos lo que ocurre con un ministro del Interior que justifica cualquier tropelía cometida por los Mandos de los Mossos de Escuadra y que aprovecha la menor oportunidad para «enmendar la plana» a los mandos de la guardia civil. Cuando hablamos de conductas inmorales estoy refiriéndome también a la manipulación del «timing» de Franco y su cambio de lugar por Sánchez antes de las elecciones, intentando reforzar a la izquierda con esta jugada tan cobarde e innecesaria. Utilizando una acción social como la memoria histórica para servir a sus intereses personales y los de su partido. En el caso de Sánchez está claro que el fin justifica los medios. Como dijo Napoleón, estar desenterrando muertos es de cobardes. Hoy, 12 de octubre, es un día muy importante en nuestra historia de la que debemos sentirnos muy orgullosos. Fue una gran aventura en busca de rutas de la seda por la que nuestra reina Isabel de Castilla apostó a pesar de estar en el sitio de Granada y con las arcas del reino en bancarrota por los tremendos gastos de la Reconquista. Ella vendió sus joyas para financiar a Colón. Fue la reina con mayor sentido de Estado que nunca hubo en nuestra nación. Celebremos este día con un precioso y vistoso desfile de nuestras fuerzas armadas.