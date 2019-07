Tres semanas después de que la noticia de su embarazo la llevara a portada, haciendo saltar por los aires su plácida vida, Alma Cortés continúa dando que hablar, a pesar de su silencio, alimentando los rumores sobre su estado desde sus redes sociales. Si hace tan sólo unos días, la hija más pequeña del recientemente fallecido, Antonio Cortés, Chiquetete revolucionaba Instagram compartiendo una fotografía en bañador al borde del mar, en una extraña pose con la que trataba de ocultar su barriguita, en su último post deja claro los sentimientos que le unen a Juan José, el futuro papá de su hijo.

¡Te quiero vida mía!. Con estas palabras y una foto de los dos caminando de la mano, la hija de Raquel Bollo declara rotundamente su amor por Juan José. Las imágenes, en la que se les ve paseando, agarrados y mirándose a los ojos, se acompañan de toda una declaración de amor: “según la forma de andar de cada cual se puede saber si ha encontrado su camino. Yo ya no camino, yo bailo. Bailo con tus ganas de hacerme a vida más bonita. Bailo si eres tú quién me coge la mano. Y no he dejado de bailar desde que te quiero”. Alma parece, a pesar de su juventud, haber encontrado su camino junto a Juan José, su novio desde hace más de un año.

Por su parte, Juan José, no ha dudado en confirmar sus sentimientos con un escueto pero significativo comentario en el muro de Alma: “eternamente”. Poco dado a exponerse mediáticamente, buceando en su cuenta de Instagram, encontramos algunas interesantes reflexiones del joven sobre el momento que está viviendo. “Tiro la mirada atrás y sigo viendo al niño que era pero a la vez a la persona adulta en la que uno se va convirtiendo entre tropiezos, penas y alegrías... Se presenta un nuevo año en mi vida cargado de ilusión, propósitos, metas que conseguir pero sobre todo amar, mucha gente a la que seguir amando.... Gracias a los que no están y a los que llegan pero sobre todo, a los que siguen estando...”

Aunque de momento, tanto Alma como su entorno han preferido mantener silencio respecto al embarazo, negándose a confirmar o a desmentir la noticia públicamente, la joven utiliza sus redes sociales para dar a conocer sus sentimientos y sus logros profesionales. Alma que estudia derecho y hace sus pinitos como modelo, aspira a convertirse en una “Influencer” y ya tiene cerca de 90.000 seguidores, una cantidad nada desdeñable y que aumenta a medida que lo hace su popularidad. A sus 19 años, y a pesar de la fama de sus padres, Alma que además estudia Derecho en la UNED, parece haber descartado por el momento, seguir los pasos de su madre y su hermano Manuel en el mundo del espectáculo y la televisión.