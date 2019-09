Antonio Tejado pide auxilio a María Patiño

Una llamada del colaborador en directo durante el programa “Sálvame” del pasado miércoles hizo saltar las alarmas entre sus compañeros. Después de que el programa hiciese público hace unos días el testimonio de una mujer que aseguraba que el colaborador le había enviado fotografías íntimas con intenciones sexuales, Antonio Tejado dio señales de vida. Tras dos meses en los que no se ha sabido nada de él, Tejado, al que apenas se le entendía, se mostró al teléfono muy alterado, en actitud desafiante y enfadado con todo el equipo.

El jueves, era María Patiño la que contaba que el colaborador atraviesa un “momento delicado” debido a un “problema serio”. La periodista aclaró que ya se encontraba en “las mejores manos” y tranquilizó al público y a sus compañeros al decir que su familia había reaccionado y que iba a recibir ayuda. “Ahora comienza un camino para Antonio en el que, al menos, ha dejado de mentirse a sí mismo, que es lo importante”, explicaba Patiño, quien añadía que "lo único que necesita ahora mismo es cariño y ayuda”.

Este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ la presentadora contó que fue el propio Antonio Tejado quien la llamó para contarle su problema. “Yo siempre soy bastante dura con él y una mañana me telefoneó para contarme directamente lo que le sucedía. Yo le creí. Fue una llamada de auxilio y yo hice algo de lo que no me voy a arrepentir en la vida: comunicárselo a su familia. No sé si he hecho bien o no”, explicaba. A pesar de que el colaborador está enfadado con ella, aseguró que no le importa porque lo importante es que se recupere.

Belén Esteban también quiso dar su opinión: “Yo creo que hiciste bien. Es todo muy complicado porque tú te vas engañando a ti mismo. Quizá ahora estará enfadado pero a la larga se va a alegrar de lo que has hecho, María”. Patiño no ha sido la única compañera de “Sálvame” que ha mostrado su apoyo a Tejado, también lo hacía Kiko Hernández, que le dedicó unas amables palabras: “Sé que de esta también vas a salir victorioso y yo voy a estar ahí para verlo".