Así llegó Elton John a Isabel II

El próximo martes sale a la venta «Me: Elton John», una biografía en la que el cantante, de 72 años, revela detalles inéditos de su vida, y que confirman una vida complicada desde la infancia. Así lo recogen diversos extractos del libro que esta semana ha publicado «Daily Mail». También cómo surgió la relación del artista con la familia real británica.Son muchos los que consideran que fue Diana de Gales la que abrió las puertas del palacio de Buckingham al cantante, pero no fue así.

Fue la princesa Margarita la primera Windsor que le conoció. Era 1972 , el compositor encabezaba las listas de ventas con el álbum «Don’t shoot Me, I’m Only the Piano» y estaba a punto de lanzar una de sus canciones más emblemáticas, «Rocket Man». La princesa y su entonces marido Antony Armstrong-Jones acudieron una noche al concierto que John dio en el Shaw Theatre de Londres en beneficio del National Youth Theatre. «Elton y la hermana pequeña de la reina congeniaron enseguida», según afirma Tom Doyle, biógrafo del cantante en el libro Captain Fantastic. «La princesa le invitó a cenar con su grupo en el palacio de Kensington. Margarita tenía fama de fumadora y bebedora, pero, sobre todo, de tener un sentido del humor perverso en la intimidad. Con esas cualidades, estaba claro que ella y Elton iban a llevarse bien». «La princesa y yo nos hicimos amigos. Una vez fuimos juntos al cine Odeon de Kensington, lo pasamos bien. Después cenamos y la llevé a casa. No pasó nada entre nosotros, claro», contó el propio Elton John en una entrevista que dio en 2013.

La relación con la familia real fue cada vez mayor, llegando incluso a cantar en 1981 con motivo del veintiún cumpleaños del príncipe Andrés, que se celebró en el castillo de Windsor y lugar del primer encuentro con Diana de Gales. A partir de ahí se volvieron íntimos. Una relación en la que también hubo momentos de tensión. Según revela el artista, Diana había escrito el prólogo de un libro de Gianni Versace cuyas ventas estaban destinadas a recaudar fondos. Sin embargo, días antes de su publicación, Lady Di se echó para atrás y retiró sus palabras probablemente por consejo de la familia real británica. Algo que hizo enfadar a Elton John que veía cómo cortaban las alas a su amiga. En «Me» también hay hueco para Isabel II. El cantante desvela cómo fue testigo de las bofetadas que le propinó a su sobrino Linley por desobedecerle y las palabras que dijo en ese momento imponiendo su autoridad: «No discutas conmigo, soy la reina». También recuerda con humor las que le dirigió en una ocasión Felipe de Edimburgo: «¿Has visto a ese imbécil que conduce ese horrible coche?», le preguntó el duque al artista. Algo a lo que respondió que sí, que era él el dueño de ese automóvil al que se refería.