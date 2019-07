Bella Thorne grita a los cuatro vientos que es pansexual

Bella Thorne siempre ha destacado por ser un libro abierto en lo que a su vida privada se refiere. La actriz no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de sus gustos, acciones y opiniones, como demostró recientemente cuando un hacker la amenazó con subir sus fotos íntimas a Internet. Thorne se adelantó y publicó ella misma sus fotografías desnudas, gritando a los cuatro vientos que nunca permitiría que nadie la chantajease, un hecho que fue aplaudido por muchos.

Ahora, la actriz ha acudido a 'Good Morning America' y ha vuelto a dejar a todos estupefactos al hablar de su sexualidad: "En realidad soy pansexual y no lo sabía", dijo Thorne, habiéndose considerado bisexual hasta poco tiempo atrás. "Te gustan los humanos. Te gusta lo que te gusta, no tiene que ser una chica o un chico; un él, un ella, un ellos, o esto o aquello... Es que literalmente lo que te gusta es la personalidad. Simplemente te gusta un ser, no un género", explicó la actriz.

"Realmente no importa lo que esté pasando. ¡Si me gusta, me gusta!", finalizo. Teniendo en cuenta que hasta hace unos meses Thorne compartía una relación poliamorosa con la youtuber Tana Mongeau y el rapero Mod Sun, no llega a ser una sorpresa que ahora la actriz se atreva a dar un paso más allá en lo que a su sexualidad se refiere.

Lamentablemente, aunque el trío hizo que las cosas funcionaran durante más de un año, para sorpresa de los más escépticos, finamente decidieron separar sus caminos, primero abandonando Tana Mongeau la relación en el mes de febrero y finalmente separándose Bella y el rapero el pasado mes de abril.

Ahora, la que fue chica Disney declara estar centrada en sus futuros proyectos, como la publicación de su primer libro, y en quererse y mimarse a sí misma. Una vez hecha esta declaración, ¿quién será la próxima persona que ocupe el corazón de Bella?