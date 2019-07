“En realidad soy pansexual y no lo sabía . Te gustan los humanos. Te gusta lo que te gusta, no tiene que ser una chica o un chico ; un él, un ella, un ellos, o esto o aquello...”, así declaró Bella Thorne, que es pansexual y no bisexual. La actriz estadounidense hizo esta confesión en el programa “Good Morning America”.

¿Qué significa ser pansexual?

El origen etimológico de la palabra deriva del prefijo pan-, (en griego antiguo παν), que significa “todo”. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, es a quien se le atribuye el origen de este termino que explicaba que la pansexualidad significaba que todas las conductas humanas derivan de instintos sexuales.

En la actualidad, ser pansexual significa sentir atracción sexual o sentimental centrándose en las cualidades y en la forma de ser de las personas, independientemente de su género o sexo. La diferencia con la bisexualidad, con la heterosexualidad y con la homosexualidad es que estas orientaciones sexuales se restringen al género de la persona y sin embargo la pansexualidad va más allá de si una persona es hombre o mujer.

“Es que literalmente lo que te gusta es la personalidad. Simplemente te gusta un ser, no un género. Realmente no importa lo que esté pasando. ¡Si me gusta, me gusta!”, dijo Bella Thorne en “Good Morning America”. Y es que no es la única famosa que ha reconocido ser pansexual, por ejemplo, la cantante Miley Cyrus ya reconoció que esta era su orientación sexual.